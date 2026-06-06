Chốt giá vàng hôm nay ngày 6/6 tiếp đà giảm cực mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 6/6, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 6/6 giảm giá vàng miếng xuống mức 150,2 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 6/6, giá vàng trong nước ngày 6/6/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 146,2 triệu đồng/lượng mua vào và 150,2 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 6/6 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 146,2 triệu đồng/lượng mua vào và 150,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 6/6 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 146,2 triệu đồng/lượng mua vào và 150,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,2 triệu đồng/lượng mua vào và 150,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 6/6, tiếp tục giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 6/6, tiếp đà giảm rất mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 6/6, tiếp đà giảm rất mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 146,2 –150,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 146 – 150 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 146,2 – 150,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 6/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 6/6 giảm rất mạnh với giá vàng giao ngay giảm 139 USD/ounce, xuống mức 4.327 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.365 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp đà giảm giá, tụt xuống gần mốc 4.300 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang chịu áp lực giảm mạnh trong ngắn hạn khi thị trường điều chỉnh lại kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ.

Trong ngắn hạn, nhiều chuyên gia cho rằng rủi ro giảm giá của vàng vẫn hiện hữu. Ông Ole Hansen - Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank - nhận định, vùng đáy tháng 3 quanh 4.099 USD/ounce có thể trở thành mục tiêu kỹ thuật đáng chú ý nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng.

Một số ý kiến khác thậm chí không loại trừ khả năng giá vàng kiểm tra vùng hỗ trợ 4.000 USD/ounce nếu các dữ liệu lạm phát sắp công bố cao hơn kỳ vọng.

Tuy nhiên, triển vọng dài hạn của vàng chưa bị đánh giá là tiêu cực. Ông Phillip Streible - Chiến lược gia thị trường trưởng tại Blue Line Futures - cho rằng, nhịp giảm hiện nay có thể tạo cơ hội mua vào cho nhà đầu tư dài hạn, bởi các yếu tố nền tảng hỗ trợ vàng vẫn còn. Theo ông, nhu cầu trú ẩn, rủi ro nợ công và hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương tiếp tục là những yếu tố nâng đỡ giá vàng.

Với giá vàng trong nước giảm rất mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.327 USD/ounce (tương đương khoảng 137,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 6/6 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 12,4 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 6/6, giá vàng ngày 7/6 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.