Giá vàng hôm nay 7/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng hay giảm?

Giá vàng hôm nay trong nước

Đến 9h28' ngày 7/4, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 600.000 đồng/lượng, xuống mức 169,5-172,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, về mức 169-172 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giảm xuống mức 169,3-172,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức hạ 700.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 600.000 đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu vẫn giữ nguyên mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 168,1-171,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Sáng nay, lúc 8h25', SJC giữ nguyên giá vàng như chốt phiên giao dịch hôm qua. Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 170,1–173,1 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 169,6–172,6 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên giao dịch ngày 6/4, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 170,1–173,1 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC cũng giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán, giao dịch ở mức 169,6–172,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải giảm 1,4 triệu đồng/lượng, xuống còn 168,1–171,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng giảm về mức 168,1–171,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 9h6' ngày 7/4, giá vàng thế giới giao dịch ở mức giá 4.628 USD/ounce, giảm 19 USD so với lúc mở cửa. Ngay sau đó, giá vàng tiếp tục giảm gần 30 USD, về sát 4.600 USD/ounce.

Lúc 22h ngày 6/4 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.668 USD/ounce, giảm 11 USD trong phiên. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.692 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đang trải qua giai đoạn biến động mạnh với xu hướng chưa rõ ràng, khi các yếu tố kinh tế và địa chính trị liên tục đan xen.

Dữ liệu mới công bố cho thấy lĩnh vực dịch vụ Mỹ đang suy yếu. Chỉ số PMI dịch vụ của Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) trong tháng 3 chỉ đạt 54 điểm, giảm so với mức 56,1 của tháng trước và thấp hơn kỳ vọng 55 điểm. Áp lực từ chi phí năng lượng gia tăng đang lan rộng trong chuỗi cung ứng.

Trong phiên giao dịch, giá vàng có thời điểm nhận được hỗ trợ từ nhu cầu trú ẩn và lực mua kỹ thuật. Tuy nhiên, đà tăng không bền vững khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn duy trì ở mức cao.