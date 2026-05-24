Giá vàng hôm nay 24/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá vàng trong nước hôm nay

Trong tuần qua, giá vàng trong nước liên tiếp ghi nhận nhiều phiên giảm. Cụ thể, kết thúc tuần giao dịch, tính đến hơn 10h30’ ngày 24/5, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn kinh doanh vàng trong nước niêm yết ở mức từ 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Nếu như tính từ mức đỉnh của (191 triệu đồng/lượng) được thiết lập vào đầu tháng 3 thì vàng miếng trong nước đã giảm gần 30 triệu đồng/lượng.

Tương tự, với vàng nhẫn, các thương hiệu như PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... cùng giao dịch quanh mức 158,5 - 161,5 triệu đồng (mua vào – bán ra).

Giá vàng thế giới hôm nay

Đóng cửa phiên giao dịch tuần, giá vàng thế giới niêm yết ở ngưỡng 4.508,5 USD/ounce, giảm 30,7 USD so với một tuần trước.

Mặc dù giảm mạnh nhưng thị trường vàng trong nước vẫn duy trì khoảng cách rất lớn so với giá thế giới. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, vàng thế giới tương đương khoảng 145,1 triệu đồng/lượng, tức là thấp hơn vàng SJC hơn 16 triệu đồng/lượng.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý bi quan vẫn chiếm ưu thế trên Phố Wall. Trong số 13 chuyên gia tham gia khảo sát, có tới 8 người, tương đương 62%, dự báo giá vàng giảm trong tuần tới. Chỉ 15% nhận định giá vàng sẽ tăng, trong khi số còn lại cho rằng thị trường đi ngang.

Ông Marc Chandler - Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex - cho rằng giá vàng đã xuyên thủng vùng hỗ trợ 4.500 USD/ounce và phần lớn thời gian giao dịch chỉ dao động quanh khu vực này. Theo chuyên gia, vàng vẫn chưa cho thấy tín hiệu đủ mạnh để quay trở lại xu hướng tăng.