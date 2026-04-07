Những phát ngôn gây tranh cãi của người sáng lập thương hiệu "Bảo Tín Minh Châu"

Chiều ngày 6-4, Công an TP Hà Nội thông tin ông Vũ Minh Châu, nguyên Giám đốc Công ty Bảo Tín Minh Châu, và con trai bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Vũ Minh Châu, ông chủ Bảo Tín Minh Châu, khi chưa bị khởi tố. Ảnh: BTMC

Là người sáng lập thương hiệu "Bảo Tín Minh Châu", ông Vũ Minh Châu còn được biết đến với những phát ngôn gây chú ý. Một bài viết đăng trên báo chí từ năm 2014, từng dẫn lời của ông Vũ Minh Châu: "Là đàn ông thành đạt, tôi biết một điều rằng, một người đàn ông thông minh sẽ chẳng bao giờ lấy người phụ nữ thành đạt làm vợ".

Ông viết trong tập Luận của mình: "Chăm, hiền là những đức tính quý báu nhất của người vợ. Phụ nữ đẹp thường không chăm, phụ nữ thông minh thường không hiền"; "Thiên nga mà tắm thương trường cũng trở thành gà chọi"...

"Tôi nghĩ phụ nữ không nên thành đạt mà chỉ nên là người dịu dàng và tinh tế. Là đàn ông thành đạt, tôi biết một điều rằng, một người đàn ông thông minh sẽ chẳng bao giờ lấy người phụ nữ thành đạt làm vợ" - ông từng chia sẻ.

Không chỉ đòi hỏi cao về đạo đức, chuyên môn, ông Vũ Minh Châu còn chăm chút về cách ăn mặc, trang điểm của nhân viên.

Nhân viên của ông không được mặc quần bò, quần bó sát, cạp trễ, tóc nhuộm hay uốn sấy… Lý do là người Việt da màu vàng, nên để tóc đen, thẳng là hợp lý nhất. Và đặc biệt, nhân viên của ông phải là "nam như thầy giáo, nữ như cô giáo".

Người đại diện pháp luật của Bảo Tín Minh Châu là ai?

Tại Hà Nội, năm 2026, Bảo Tín Minh Châu vừa mở thêm một chi nhánh ở phố Mai Hắc Đế, nâng tổng số lên 4 cửa hàng giao dịch. Hàng ngày, lượng khách đến các cửa hàng đông, xếp hàng dài để chờ giao dịch.

Theo cập nhật mới nhất vào tháng 6-2025 từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Bảo Tín Minh Châu có vốn điều lệ 400 tỉ đồng, trong đó ông Vũ Minh Châu sở hữu 97,5% số vốn.

Tuy nhiên, từ tháng 10-2024, ông Vũ Minh Châu không còn là người đại diện pháp luật; theo đó, giám đốc kiêm đại diện pháp luật của Bảo Tín Minh Châu là bà Phạm Lan Anh (sinh năm 1976).

Đáng chú ý, đầu năm 2026, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã nâng số lượng ngành nghề kinh doanh từ 13 lên 14, trong đó bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu hoặc đi thuê.

Ngoài vàng, ít người biết rằng ông Vũ Minh Châu còn là người sáng lập Công ty Dưỡng Dược Minh Châu. Theo đó, các sản phẩm bánh dưỡng sinh thường được lưu hành trong nội bộ và mời khách hàng trong dịp ngày vía Thần Tài.