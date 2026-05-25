Xăng E10 sắp bán toàn quốc: Chủ xe cần lưu ý gì?

Xác định đúng loại nhiên liệu phù hợp

Theo lộ trình mới, xăng E10 là loại nhiên liệu pha 10% ethanol sinh học và 90% xăng khoáng. Đây được xem là bước đi nhằm giảm phát thải, thúc đẩy tiêu dùng nhiên liệu sinh học và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam - cho rằng điều quan trọng nhất hiện nay là phải giúp chủ sở hữu khoảng 75 triệu xe máy và hơn 5,5 triệu xe ô tô hiểu đúng, dùng đúng loại nhiên liệu phù hợp với phương tiện của mình.

Ông Bảo khẳng định E5 hay E10 chỉ là xăng sinh học thay thế xăng khoáng, còn phân hạng chất lượng nhiên liệu vẫn được xác định theo các tiêu chuẩn khí thải như Euro 2, Euro 3, Euro 4 hay Euro 5.

“Người dân không nên hiểu đơn giản rằng cứ E10 là tốt hơn hay khác hoàn toàn xăng hiện nay. Điều quan trọng là chiếc xe của mình đang được thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn nhiên liệu nào”, ông Bảo nhấn mạnh.

Theo vị chuyên gia, mối quan tâm lớn nhất của người tiêu dùng không nằm ở câu chuyện “đổ E5 hay E10”, mà là phải xác định đúng loại nhiên liệu đạt tiêu chuẩn môi trường phù hợp với động cơ phương tiện. Việc khuyến cáo tới người dân cần đầy đủ, rõ ràng và chính xác để tránh tâm lý hoang mang hoặc sử dụng sai nhiên liệu.

Theo các chuyên gia, cần xác định phương tiện xe của mình đạt tiêu chuẩn khí thải để lựa chọn loại xăng phù hợp.

Ông Bảo dẫn ví dụ, nhiều dòng ô tô, xe máy sản xuất từ năm 2022 trở đi đã bắt buộc sử dụng nhiên liệu đạt chuẩn Euro 5 theo lộ trình khí thải. Do đó, khi chuyển sang sử dụng xăng sinh học E10, người dùng vẫn cần ưu tiên lựa chọn đúng cấp chất lượng nhiên liệu theo khuyến cáo của nhà sản xuất phương tiện.

PGS, TS. Đàm Hoàng Phúc - Giám đốc chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô, Đại học Bách khoa Hà Nội - cho rằng, rủi ro lớn nhất không nằm ở bản thân xăng sinh học mà ở việc người dùng sử dụng sai tiêu chuẩn nhiên liệu so với tiêu chuẩn khí thải của xe.

Theo ông Phúc, người tiêu dùng cần xác định phương tiện của mình đạt chuẩn Euro 3, Euro 4 hay Euro 5 để lựa chọn loại xăng phù hợp, qua đó bảo vệ động cơ và tránh phát sinh chi phí sửa chữa không đáng có.

Phân tích sâu hơn, ông Phúc cho biết ethanol thực chất là chất dung môi không gây ảnh hưởng tới các chi tiết cơ khí kim loại mà chủ yếu tác động tới vật liệu phi kim như gioăng, phớt hay cao su. Tuy nhiên, với các dòng xe hiện đại, các hãng sản xuất đã tính toán và sử dụng vật liệu tương thích với nhiên liệu pha ethanol từ nhiều năm nay.

“Với các dòng xe mới, từ khoảng năm 2000 trở lại đây, việc sử dụng E10 không phải vấn đề mới. Trên thế giới, nhiều quốc gia đã dùng E10 từ lâu nên các hãng xe cũng đã nghiên cứu để thích nghi với loại nhiên liệu này”, ông Phúc nói.

Nên đổ lượng xăng vừa phải nếu ít sử dụng xe

Theo PGS, TS. Đàm Hoàng Phúc - Giám đốc chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô, Đại học Bách khoa Hà Nội, những phương tiện không có ký hiệu “E” trên nắp bình xăng, thường là xe sản xuất cách đây hơn 20 năm nên cần đặc biệt chú ý bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu. Tuy nhiên, việc kiểm tra và thay thế các chi tiết lão hóa vốn là yêu cầu bảo dưỡng định kỳ kể cả khi không sử dụng xăng E10.

Người dùng nên đổ lượng xăng vừa phải nếu ít sử dụng xe.

Một trong những băn khoăn phổ biến hiện nay là việc xăng sinh học có thể gây đóng cặn hoặc tắc vòi phun nhiên liệu. Theo ông Phúc, ethanol có tính tẩy rửa nên có thể làm lớp cặn cũ trong bình xăng bong ra nhanh hơn và đi theo hệ thống nhiên liệu, đặc biệt ở xe máy đời cũ.

“Nói cách khác, E10 không tạo ra cặn mới mà chỉ khiến cặn cũ tan nhanh hơn”, ông Phúc nhận định.

Vị chuyên gia cũng cho biết ethanol có tính hút ẩm nên nếu nhiên liệu bị tồn trữ quá lâu hoặc bảo quản không đúng cách thì hàm lượng nước trong xăng có thể tăng lên, ảnh hưởng tới khả năng cháy. Tác động này thường thấy rõ hơn ở các dòng xe đời cũ sử dụng chế hòa khí.

Tuy nhiên, việc hút ẩm không gây hỏng động cơ như nhiều người lo ngại. Để hạn chế nguy cơ ngậm nước, ngoài việc đảm bảo chất lượng nhiên liệu và hạ tầng bảo quản, người dùng nên đổ lượng xăng vừa phải nếu ít sử dụng xe, tránh để nhiên liệu tồn quá lâu trong bình.

Về an toàn cháy nổ, vị chuyên gia cho biết nhiệt độ bắt cháy của ethanol cao hơn xăng thông thường nên khả năng cháy thấp hơn. Bên cạnh đó, việc phối trộn xăng sinh học hiện nay đều phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nên không làm gia tăng nguy cơ cháy nổ như nhiều người lo lắng.