Bảo Tín Minh Châu kinh doanh ra sao trước khi ông chủ bị khởi tố?

Trước những năm 2023, lợi nhuận của Bảo Tín Minh Châu ghi nhận ở mức thấp so với quy mô doanh thu. Cụ thể, năm 2022, doanh nghiệp lãi 4,1 tỷ đồng; năm 2021 lãi 2 tỷ đồng; năm 2020 lãi 3,1 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu lần lượt là 4,32% (năm 2023), 3,9% (năm 2022), 1,96% (năm 2021) và 3,1% (năm 2020).

Lũy kế giai đoạn 2019 - 2023, tổng doanh thu của Bảo Tín Minh Châu đạt gần 4.500 tỷ đồng, trong khi tổng lợi nhuận sau thuế chỉ khoảng 15 tỷ đồng. Biên lợi nhuận sau thuế ở mức chỉ 0,3%.

Riêng năm 2023, doanh thu thuần của Bảo Tín Minh Châu đạt 1.401 tỷ đồng, tăng 332 tỷ đồng, tương đương 31,1% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 4,5 tỷ đồng, tăng 400 triệu đồng, tương đương 9,8%.

Bước sang năm 2024, doanh nghiệp này mới ghi nhận sự tăng trưởng đột biến về quy mô. Tổng tài sản đạt 377,8 tỷ đồng, tăng gấp 3,3 lần so với năm 2023. Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn, tăng từ 51 tỷ đồng lên 327 tỷ đồng.

Doanh thu thuần đạt 6.952 tỷ đồng, tăng 396% so với năm trước. Giá vốn ở mức 6.780 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp còn 171,2 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 49,1 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần.

Tuy nhiên đây chỉ con số được phía công ty báo cáo, còn doanh thu thực tế vừa được cơ quan điều tra công bố xác định, từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế của công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.

Một cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông, Hà Nội. (Ảnh: Minh Đức).

Tại thời điểm cuối năm 2024, vốn chủ sở hữu đạt 353,6 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả ở mức hơn 24,1 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh vàng, doanh nghiệp này cũng bắt đầu mở rộng sang lĩnh vực bất động sản. Theo đăng ký kinh doanh cập nhật, công ty đã bổ sung ngành nghề liên quan đến quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, doanh nghiệp mở rộng thêm các lĩnh vực như kiểm định hàm lượng vàng, môi giới, đấu giá và bán lẻ sản phẩm trang sức.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tính đến tháng 5/2018, công ty có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó ông Vũ Minh Châu góp 90,17 tỷ đồng (tương đương 90,17%), còn lại thuộc về ông Vũ Phương Nam. Ông Châu đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Công ty có 158 lao động theo dữ liệu kê khai thuế.

Tháng 6/2024, vốn điều lệ được nâng lên 300 tỷ đồng sau khi ông Châu góp thêm 200 tỷ, nâng tỷ lệ sở hữu lên 96,72%. Tuy nhiên, đến tháng 10/2024, vị trí Giám đốc và người đại diện pháp luật được chuyển sang bà Phạm Lan Anh (sinh năm 1976).

Doanh nghiệp này giới thiệu hiện tại có 3 cơ sở kinh doanh chính tại Hà Nội với hơn 200 điểm bán trên toàn quốc.

Chiều 6/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin về sai phạm tại doanh nghiệp vàng Bảo Tín Minh Châu.

Trước đó, ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu về tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bước đầu, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác định, trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú (trưởng ban trợ lý độc lập) chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế gồm: Phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; Phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Exel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế.

Sau khi nhà sáng lập bị khởi tố, Công ty Bảo Tín Minh Châu đã lên tiếng xác nhận vụ việc đang được điều tra và cam kết đảm bảo quyền lợi khách hàng.