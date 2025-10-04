Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

SJC Mua 136,600 Bán 138,600

PNJ Mua 132,500 Bán 135,500

Tỷ giá

USD Mua 26,170 Bán 26,420

EUR Mua 30,170 Bán 31,760

Giá vàng hôm nay, 4-10: Tăng mạnh trở lại

Sự kiện: Giá vàng
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Sau một phiên bị bán tháo, giá vàng hôm nay, 4-10, lại bật tăng mạnh mẽ khi nhu cầu trú ẩn vốn an toàn tăng cao.

Giá vàng hôm nay tăng hàng chục USD/ounce

Giá vàng hôm nay tăng hàng chục USD/ounce

Đến đầu ngày 4-10 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đóng cửa cuối tuần ở mức 3.887 USD/ounce, tăng mạnh 50 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 3.837 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng tăng 18 USD, chốt ở mức 3.886 USD/ounce.

Nhu cầu trú ẩn an toàn vốn vẫn là động lực chính thúc đẩy giá vàng đi lên, trước những bất ổn từ tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa và biến động trên thị trường toàn cầu.

Hôm nay đánh dấu ngày thứ ba chính phủ Mỹ đóng cửa và chưa có dấu hiệu nào cho thấy một giải pháp sắp đạt được. Cuộc đối đầu giữa Đảng Dân chủ và Tổng thống Donald Trump vẫn tiếp diễn, khi đảng này kiên quyết phản đối lời đe dọa sa thải hàng ngàn công chức liên bang. Hai bên đang bế tắc, làm dấy lên lo ngại về việc gián đoạn kéo dài trong các dịch vụ công.

Trong khi đó, giá dầu thô phục hồi nhẹ sau khi chạm mức thấp nhất trong 4 tháng qua là 60 USD/thùng . Sự phục hồi này được thúc đẩy bởi một vụ nổ và đám cháy lớn tại nhà máy lọc dầu ở Los Angeles - Mỹ. Thông tin này cũng đã góp phần giúp giá vàng đi lên vì dầu thô và vàng thường biến động cùng chiều

Đồng USD giảm giá đã tạo điều kiện cho giá vàng tăng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4%, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh bất ổn kinh tế. Nhu cầu trú ẩn vốn an toàn tiếp tục hỗ trợ giá vàng, khi các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản ổn định giữa lằn ranh biến động chính trị và kinh tế.

Trước đó, tại Việt Nam, cuối ngày 3-10, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 137,8 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn bán ra 134,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, 4-10: Tăng mạnh trở lại - 2

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/10/2025 06:49 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Giá vàng
Xem thêm
Tin liên quan
Giá vàng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN