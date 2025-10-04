Giá vàng hôm nay, 4-10: Tăng mạnh trở lại

Giá vàng hôm nay tăng hàng chục USD/ounce

Đến đầu ngày 4-10 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đóng cửa cuối tuần ở mức 3.887 USD/ounce, tăng mạnh 50 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 3.837 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng tăng 18 USD, chốt ở mức 3.886 USD/ounce.

Nhu cầu trú ẩn an toàn vốn vẫn là động lực chính thúc đẩy giá vàng đi lên, trước những bất ổn từ tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa và biến động trên thị trường toàn cầu.

Hôm nay đánh dấu ngày thứ ba chính phủ Mỹ đóng cửa và chưa có dấu hiệu nào cho thấy một giải pháp sắp đạt được. Cuộc đối đầu giữa Đảng Dân chủ và Tổng thống Donald Trump vẫn tiếp diễn, khi đảng này kiên quyết phản đối lời đe dọa sa thải hàng ngàn công chức liên bang. Hai bên đang bế tắc, làm dấy lên lo ngại về việc gián đoạn kéo dài trong các dịch vụ công.

Trong khi đó, giá dầu thô phục hồi nhẹ sau khi chạm mức thấp nhất trong 4 tháng qua là 60 USD/thùng . Sự phục hồi này được thúc đẩy bởi một vụ nổ và đám cháy lớn tại nhà máy lọc dầu ở Los Angeles - Mỹ. Thông tin này cũng đã góp phần giúp giá vàng đi lên vì dầu thô và vàng thường biến động cùng chiều

Đồng USD giảm giá đã tạo điều kiện cho giá vàng tăng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4%, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh bất ổn kinh tế. Nhu cầu trú ẩn vốn an toàn tiếp tục hỗ trợ giá vàng, khi các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản ổn định giữa lằn ranh biến động chính trị và kinh tế.

Trước đó, tại Việt Nam, cuối ngày 3-10, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 137,8 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn bán ra 134,2 triệu đồng/lượng.