Giá vàng hôm nay, 3-10: Ồ ạt bán tháo

Giá vàng hôm nay đảo chiều đi xuống

Đêm qua (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới có thời điểm tái lập mức kỷ lục 3.890 USD/ounce. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút giao dịch, giá vàng đã quay đầu giảm mạnh khi nhà đầu tư nhanh chóng bán tháo để chốt lời. Tính đến 6 giờ sáng ngày 3-10, giá vàng hôm nay giảm 31 USD, còn 3.859 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 giảm mạnh 47 USD, xuống còn 3.850 USD/ounce.

Sự sụt giảm này diễn ra sau khi giá vàng liên tục lập các mức kỷ lục trong thời gian gần đây. Thế nhưng, hoạt động chốt lời mạnh mẽ đã đẩy giá vàng hôm nay giảm sâu, đánh dấu một phiên giao dịch hết sức biến động.

Mặt khác, việc chính phủ Mỹ đóng cửa đã bước sang ngày thứ hai. Chính quyền ông Trump đình chỉ 18 tỉ USD tài trợ cho cơ sở hạ tầng và đe dọa sa thải hàng nghìn công nhân liên bang đã góp phần vào tâm lý bất ổn trên thị trường.

Theo hãng tin Bloomberg, động thái này thể hiện lập trường cứng rắn của chính quyền, có thể làm gia tăng rủi ro kinh tế. Một số nhà kinh tế cảnh báo việc sa thải hàng loạt có thể làm suy yếu niềm tin của doanh nghiệp, giảm đầu tư vốn và gây ra những hậu quả kinh tế đáng kể.

Giá vàng thế giới được dự báo vẫn còn gánh chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, vàng vẫn được xem là tài sản trú ẩn an toàn, và bất kỳ diễn biến tiêu cực nào từ cuộc khủng hoảng đóng cửa chính phủ Mỹ, vẫn có thể hỗ trợ giá vàng phục hồi trong tương lai.

Nhà đầu tư có thể theo dõi sát các chỉ số kinh tế và diễn biến chính trị để đưa ra quyết định phù hợp trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.

Trước đó, tại Việt Nam, cuối ngày 2-10, giá vàng miếng SJC niêm yết tại 138 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn bán ra 134,2 triệu đồng/lượng.