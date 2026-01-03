Giá vàng hôm nay 3-1: Tăng vọt rồi đột ngột giảm sâu

Giá vàng hôm nay biến động mạnh

Giá vàng hôm nay, 3-1, trên thị trường quốc tế có lúc tăng vọt hàng chục USD/ounce, khi nhu cầu trú ẩn vốn an toàn tăng cao trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran.

Cụ thể, Tổng thống Donald Trump cảnh báo quân đội Iran không được tấn công người biểu tình phản đối lạm phát cao và nội tệ mất giá. Ông cho biết Mỹ sẽ đến giải cứu người biểu tình Iran nếu họ bị chính quyền quốc gia này tấn công.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán toàn cầu khởi đầu năm 2026 đầy mạnh mẽ, với các chỉ số đạt mức cao kỷ lục bất chấp thanh khoản thấp sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Yếu tố này đã thúc đẩy nhà đầu tư bán vàng, chuyển dịch vốn sang cổ phiếu sau khi vàng lao lên 4.403 USD/ounce trong phiên giao dịch đêm qua.

Thế nhưng, tại mức giá này, không ít nhà đầu tư đã bán chốt lời. khiến giá vàng thế giới nhanh chóng sụt giảm. Đến đầu ngày 3-1, giá vàng hôm nay đã "bốc hơi" 61 USD, rơi xuống 4.332 USD/ounce và đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên của năm 2026 tại mức giá này.

Trên các thị trường quốc tế quan trọng khác, chỉ số đô la Mỹ tăng nhẹ, giá dầu thô giảm và giao dịch quanh mức 57 USD/thùng, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,1%. Những yếu tố này cũng tác động không nhỏ đến động thái mua – bán của dân "chơi" vàng.

Nhìn về phía trước, các nhà đầu tư toàn cầu đang tìm kiếm những chất xúc tác mới, đặc biệt chú ý đến triển vọng giảm lãi suất của Mỹ. Thị trường đang dự đoán Mỹ có 2 đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026 và sẽ ảnh hưởng nhất định đến xu hướng giá vàng trong thời gian tới.