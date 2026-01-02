Giá vàng hôm nay (2/1): Giảm sâu 7 triệu đồng/lượng so với "đỉnh", thấp nhất 5 tuần qua

Giá vàng hôm nay 2/1, vàng SJC giảm sâu

Giá vàng hôm nay 2/1 ghi nhận vàng SJC và nhẫn duy trì mức ổn định so với ngày trước đó. Mặc dù vậy, sau nhiều phiên giảm liên tục, giá vàng SJC đã giảm sâu 7 triệu đồng/lượng so với "đỉnh" (159,8 triệu đồng/lượng), thấp nhất trong 5 tuần qua.

Vàng nhẫn cũng không khá hơn khi các thương hiệu lớn từ Doji, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu,... thấp hơn đỉnh từ 5 - 6 triệu đồng/ so với mức cao nhất (160,5 triệu đồng/lượng).

Giá vàng hôm nay 2/1 ghi nhận vàng SJC và nhẫn duy trì mức ổn định.

Tính đến 8 giờ sáng ngày 2/1, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 150,8 - 152,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 150,8 - 152,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 150,3 - 152,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở chiều mua vào và giảm mạnh 1,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 152 – 155 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 150 - 152 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 150 - 153 triệu đồng/lượng, ổn định giá cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

"Vàng vẫn là mặt hàng đầu tư dài hạn năm 2026"

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên cuối cùng năm 2025 tại thị trường Mỹ vào rạng sáng 1/1 (giờ Việt Nam) ở quanh mức 4.317 USD/ounce, giảm 21 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này và tăng hơn 62% so với cùng thời điểm năm trước.

Diễn biến giá vàng trong 1 năm qua. Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, vàng là lựa chọn tốt nhất trong toàn bộ thị trường hàng hóa năm tới, và nếu các nhà đầu tư tư nhân cùng các ngân hàng trung ương đa dạng hóa danh mục đầu tư, giá vàng hoàn toàn có thể vượt qua mức giá cơ sở 4.900 USD/ounce, theo các chiến lược gia hàng hóa tại ngân hàng Goldman Sachs.

Các chuyên gia của Ngân hàng Goldman Sachs cho rằng, cuộc chạy đua quyền lực địa chính trị và trí tuệ nhân tạo giữa Mỹ và Trung Quốc, cùng với những biến động về nguồn cung năng lượng toàn cầu, là những yếu tố then chốt định hình niềm tin của họ với vàng.

"Các chỉ số hàng hóa đã mang lại lợi nhuận tổng thể mạnh mẽ trong năm 2025 (ví dụ: BCOM tăng 15%) bởi vì lợi nhuận rất cao trong kim loại công nghiệp và đặc biệt là kim loại quý, cả hai đều có xu hướng hưởng lợi từ việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đã bù đắp cho lợi nhuận âm nhẹ trong lĩnh vực năng lượng", chuyên gia của Goldman Sachs nhận định.

Nhìn về phía trước, Goldman Sachs cho biết kịch bản cơ sở vĩ mô của họ bao gồm "tăng trưởng GDP toàn cầu mạnh mẽ và việc Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào năm 2026", điều này sẽ hỗ trợ lợi nhuận mạnh mẽ cho hàng hóa một lần nữa.

Các nhà phân tích nhấn mạnh hai xu hướng cấu trúc chính mà họ tin rằng sẽ định hình triển vọng của thị trường hàng hóa trong năm tới. Thứ nhất, xét về khía cạnh vĩ mô, hàng hóa có khả năng vẫn sẽ là trọng tâm trong cuộc chạy đua giữa Mỹ và Trung Quốc giành quyền lực địa chính trị cũng như thống trị lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Thứ hai, xét về khía cạnh vi mô, hai làn sóng cung cấp năng lượng lớn bắt đầu từ năm 2025 sẽ chi phối các dự báo về năng lượng.”

Trong số tất cả các mặt hàng mà họ đã xem xét, Goldman Sachs lạc quan nhất về vàng và nhu cầu từ các ngân hàng trung ương là một lý do lớn cho điều đó.

"Chúng tôi dự đoán hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục mạnh mẽ trong năm 2026, trung bình 70 tấn mỗi tháng (gần bằng mức trung bình 12 tháng là 66 tấn, nhưng gấp 4 lần mức trung bình hàng tháng trước năm 2022 là 17 tấn), và đóng góp khoảng 14 điểm phần trăm vào dự báo tăng giá của chúng tôi vào tháng 12/2026", Goldman Sachs dự báo.

Các nhà phân tích cũng nhận thấy rủi ro tăng giá đối với dự báo giá vàng của họ do sự đa dạng hóa hơn nữa sang các nhà đầu tư tư nhân, một xu hướng đã dẫn đến sự cạnh tranh về vàng giữa các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương, và góp phần vào thị trường tăng giá kéo dài nhiều năm.