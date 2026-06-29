Giá vàng hôm nay 29-6: Vừa mở cửa, vàng lẫn bạc đồng loạt giảm

Sáng 29-6 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới mở cửa tuần giao dịch mới ở mức 4.058 USD/ounce, giảm hơn 32 USD/ounce so với phiên cuối tuần.

Không chỉ vàng, giá bạc cũng đi xuống, hiện giao dịch quanh mức 58,74 USD/ounce, giảm khoảng 1% so với phiên trước. Diễn biến này khiến giá bạc không chỉ xóa sạch thành quả tăng trong nửa đầu năm 2026 mà còn tiếp tục lùi về vùng thấp nhất kể từ đầu tháng 12-2025 đến nay.

Tuần trước, giá vàng thế giới giảm gần 70 USD/ounce, có thời điểm thủng mốc 4.000 USD/ounce - vùng thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.

Theo giới phân tích, vàng và bạc tiếp tục chịu áp lực giảm trong bối cảnh đồng USD duy trì sức mạnh. Chỉ số USD Index hiện vẫn đứng trên vùng 101,3 điểm, khiến các kim loại quý trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Giá vàng trong nước giảm tiếp

Trong khi đó, giá dầu thô lao dốc về quanh vùng 70 USD/thùng, góp phần hạ nhiệt lo ngại lạm phát toàn cầu. Tuy nhiên, yếu tố này chưa đủ để hỗ trợ giá vàng và bạc phục hồi.

Ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng có thể tiếp tục giảm trong tuần này. Dù kim loại quý đã có nhịp phục hồi vào cuối tuần trước sau các thông tin liên quan đến lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), vàng vẫn ghi nhận tuần giảm thứ tư liên tiếp.

Theo ông, vùng giá 4.000 - 4.100 USD/ounce hiện nay cho thấy thị trường vàng đang trong trạng thái giằng co, khó đoán.

Các nhà phân tích tại CPM Group cũng dự báo giá vàng có thể dao động trong khoảng 3.800 - 4.650 USD/ounce trong hai tuần tới. Trong kịch bản tiêu cực, xu hướng giảm có thể tiếp diễn, với vùng 3.800 USD/ounce được xem là ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật đáng chú ý trong ngắn hạn.

Giá bạc hôm nay cũng giảm tiếp

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn được các doanh nghiệp niêm yết quanh mức 145 triệu đồng/lượng mua vào và 148 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng so với hôm trước.

Giá bạc miếng tại các thương hiệu như Sacombank-SBJ, Ancarat, Phú Quý cũng giảm theo xu hướng thế giới, giao dịch lần lượt quanh 2,23 triệu đồng/lượng mua vào và 2,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 20.000 đồng/lượng so với cuối tuần.

Giá bạc ký tiếp tục lùi về quanh 59,6 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 61,5 triệu đồng/kg ở chiều bán ra, giảm khoảng 500.000 đồng/kg so với cuối tuần.

Với diễn biến này, giá bạc trong nước hiện cũng ở vùng thấp nhất kể từ đầu tháng 12 năm ngoái đến nay.