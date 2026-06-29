Cho mượn vàng nhưng bạn chỉ chịu trả tiền, tôi phải làm sao?

Tôi cho mượn 2 lượng vàng SJC và bạn cam kết sau một năm sẽ hoàn trả đủ. Tuy nhiên đến thời hạn trả nợ, bạn tôi liên tục trì hoãn và không thực hiện đúng cam kết.

Gần đây, tôi chủ động liên hệ yêu cầu thanh toán khoản nợ thì người này nói chỉ đồng ý trả 110 triệu đồng, tương ứng giá trị 2 lượng vàng tại thời điểm vay mượn (55 triệu đồng/lượng), chứ không chấp nhận trả 2 lượng vàng SJC như đã thỏa thuận.

Trong khi đó, giá vàng hiện nay đã tăng đáng kể so với thời điểm cho mượn. Việc nhận lại số tiền 110 triệu đồng sẽ khiến tôi chịu thiệt hại rất lớn về kinh tế.

Vậy trong trường hợp người mượn vẫn kiên quyết không trả lại 2 lượng vàng SJC như đã cam kết ban đầu, tôi cần làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình?

Độc giả Thị Tình

Luật sư tư vấn:

Theo quy định của pháp luật, trong trường hợp này, bên vay 2 lượng vàng SJC (thực tế thường gọi là mượn vàng) buộc phải trả lại cho người cho vay đúng 2 lượng vàng SJC như đã cam kết, trừ khi hai bên có thỏa thuận khác.

Do đó, trước tiên chị cần nói rõ quy định pháp luật để bên vay vàng biết rõ, nếu họ không chịu trả lại đúng 2 lượng vàng SJC thì đó là hành vi vi phạm pháp luật. Chị sẽ khởi kiện họ ra tòa án, khi họ thua kiện, ngoài việc trả lại 2 lượng vàng SJC thì còn phải đóng tiền án phí. Thực tiễn, nhiều người sau khi hiểu rõ quy định của pháp luật, họ đánh giá được mức độ sai phạm của mình và thực hiện đúng (trả lại đủ số vàng đã vay cho bên cho vay).

Đối với trường hợp chị đã nói rõ quy định của pháp luật nhưng bên vay vẫn cố tình không trả lại số vàng đã vay thì chị có quyền khởi kiện họ ra tòa án để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Chị nộp đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân khu vực nơi họ đang cư trú; đồng thời, kèm theo đơn khởi kiện là giấy tờ, tài liệu chứng minh họ có vay của chị 2 lượng vàng SJC, và nhiều lần chị đòi nợ mà họ không chịu trả đúng cam kết.

Lưu ý: Sau khi xem xét đơn khởi kiện, nếu thấy hợp lý tòa án sẽ ra thông báo yêu cầu chị nộp tạm ứng án phí. Theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiền án phí trong trường hợp này là 5% giá trị tài sản tranh chấp, tạm ứng án phí là 50% của tiền án phí.

Giả sử giá vàng lúc đó là 150 triệu đồng/lượng SJC thì tiền tạm ứng án phí mà chị phải đóng là 7,5 triệu đồng (2,5% x 300 triệu đồng). Đây chỉ là tiền tạm ứng án phí, do đó sau khi tòa án xét xử và chị được tuyên thắng kiện thì sẽ được hoàn lại số tiền tạm ứng án phí này, bên thua kiện buộc phải đóng tiền án phí.

Khi có quyết định của tòa án yêu cầu bên vay vàng phải trả đủ 2 lượng vàng SJC (có hiệu lực pháp luật) thì cơ quan thi hành án dân sự sẽ thực hiện thi hành án, buộc bên vay vàng phải trả lại đủ 2 lượng vàng SJC cho chị.