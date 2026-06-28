Chốt giá vàng hôm nay ngày 28/6 tăng rất mạnh, người mua vẫn lỗ đậm

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 28/6, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 28/6 chốt tuần với giá vàng miếng ở mức 148,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 28/6, giá vàng trong nước ngày 28/6/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 28/6 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên tuần trước, giá vàng tăng 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước. Giá vàng Doji ngày 28/6 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 144,3 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 28/6, chốt một tuần giao dịch tăng mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước ở một số thương hiệu vàng lớn.

Với mức chênh lệch bán ra – mua vào là 3 triệu đồng/lượng và mức tăng 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước, nhà đầu tư lỗ 1,7 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng hôm nay, ngày 28/6, chốt tuần tăng mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 28/6, chốt một tuần giao dịch tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn so với chốt phiên tuần trước.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 145,5 –148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 145,4 – 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 144,3 – 148 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 28/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 28/6 chốt tuần với giá vàng giao ngay ở mức 4.080 USD/ounce, giảm 75 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.103 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới chốt một tuần giao dịch giảm giá mạnh, lùi xuống vùng mốc dưới 4.100 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh khi liên tiếp đánh mất các ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Một số chuyên gia cảnh báo nếu mốc 4.000 USD/ounce bị xuyên thủng, thị trường có thể thiếu các vùng hỗ trợ kỹ thuật đáng kể trong ngắn hạn.

Về mặt kỹ thuật, giá vàng cần vượt vùng kháng cự 4.115-4.248 USD/ounce để củng cố xu hướng phục hồi. Nếu bứt phá thành công, giá vàng có thể hướng tới các mục tiêu 4.382 USD/ounce và xa hơn là 4.560 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, nếu thủng ngưỡng hỗ trợ 3.959 USD/ounce, giá vàng có thể giảm tiếp về 3.927 USD/ounce, thậm chí 3.886 USD/ounce. Đây là những vùng hỗ trợ quan trọng mà giới đầu tư đang theo dõi sát.

Với giá vàng trong nước chốt tuần tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.080 USD/ounce (tương đương khoảng 130,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 28/6 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 18,3 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 28/6, giá vàng ngày 29/6 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.