Giá vàng thế giới tăng vọt, bạc bất ngờ giảm

Giá vàng giao ngay tăng 1% lên khoảng 4.648,40 USD/ounce trong phiên giao dịch sáng 25/8. Trái lại, giá bạc giao ngay giảm 0,16%, xuống 68,75 USD/ounce.

Diễn biến thị trường hiện vẫn xoay quanh những yếu tố trái chiều đã hỗ trợ vàng trong suốt tháng này. Các số liệu gần đây cho thấy lạm phát và chi tiêu tại Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt, qua đó làm giảm áp lực buộc Fed phải tăng lãi suất trong tháng 9. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu dài hạn vẫn ở mức cao và những lo ngại về tình hình tài khóa tiếp tục là yếu tố quan trọng đối với thị trường vàng.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm về khoảng 4,7%, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm duy trì quanh 5,2%. Giá dầu đi xuống cũng góp phần làm giảm áp lực lên lợi suất trái phiếu.

Giới đầu tư hiện chờ đợi một loạt dữ liệu và sự kiện quan trọng trong tuần này, bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh của Nvidia, số liệu lạm phát PCE tháng 7 và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole vào ngày 28/8. Những sự kiện này có thể sẽ cung cấp thêm manh mối về triển vọng tăng trưởng, lạm phát và chính sách tiền tệ của Mỹ.

Giá vàng thế giới tăng, giá bạc giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng 25/8 (giờ Việt Nam). Ảnh: Kitco.

Theo giới phân tích, vàng vẫn giữ được vùng giá trên 4.600 USD/ounce nhờ kỳ vọng về chương trình mua lại trái phiếu của Bộ Tài chính Mỹ, những lo ngại về nợ công và sự nhạy cảm của kim loại quý trước biến động của đồng USD.

Trái ngược với vàng, giá bạc giảm nhẹ trong phiên sáng 25/8 (giờ Việt Nam) sau khi tăng mạnh và vượt thử ngưỡng 70 USD/ounce trong phiên trước.

Diễn biến này cho thấy dòng tiền trên thị trường kim loại quý đang có sự phân hóa. Trong khi vàng tiếp tục nhận được hỗ trợ từ nhu cầu phòng thủ, bạc chịu áp lực chốt lời khi giá tiến sát các vùng kháng cự quan trọng.

Về mặt kỹ thuật, phe mua bạc đang hướng tới mục tiêu đưa giá trở lại trên 70,02 USD/ounce. Nếu vượt qua ngưỡng này, giá có thể hướng tới 71,56 USD/ounce, sau đó là 72,08 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, mục tiêu giảm giá tiếp theo của phe bán là đẩy giá xuống dưới 68,42 USD/ounce. Nếu phá vỡ ngưỡng này, các mục tiêu giảm sâu hơn lần lượt ở mức 66,29 USD/ounce và 61,33 USD/ounce.

Về các ngưỡng kỹ thuật, kháng cự đầu tiên của bạc ở mức 70,02 USD/ounce, tiếp theo là 71,56 USD/ounce. Trong khi đó, hỗ trợ gần nhất nằm tại 68,42 USD/ounce, tiếp theo là 66,29 USD/ounce.

Một yếu tố khác đang được thị trường theo dõi là tình hình tại eo biển Hormuz và căng thẳng giữa Mỹ với Iran. Đây là tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng, do đó bất kỳ diễn biến bất thường nào tại khu vực cũng có thể tác động đến giá dầu, kỳ vọng lạm phát và nhu cầu đối với tài sản trú ẩn.

Washington vừa công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran, trong khi các cuộc đàm phán giữa hai bên vẫn chưa đạt được kết quả rõ ràng. Thị trường cũng chưa chắc chắn về thời điểm hoạt động vận chuyển dầu qua Vịnh Ba Tư có thể trở lại bình thường.

Dù vậy, các biện pháp mới của Mỹ chưa tạo ra cú sốc lớn đối với nguồn cung dầu. Giá dầu Brent giảm về khoảng 90,54 USD/thùng, còn dầu WTI giao dịch quanh 84 USD/thùng.

Giá dầu giảm giúp hạ nhiệt lợi suất trái phiếu, qua đó phần nào hỗ trợ vàng. Tuy nhiên, căng thẳng Mỹ - Iran chưa được giải quyết vẫn duy trì một mức độ hỗ trợ nhất định đối với nhu cầu nắm giữ vàng như tài sản phòng thủ.

Trên thị trường chứng khoán, các chỉ số Mỹ đóng cửa trái chiều. S&P 500 giảm 0,3%, Nasdaq giảm 0,8%, trong khi Dow Jones tăng 0,3%. Nhóm cổ phiếu công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo tiếp tục gây sức ép lên thị trường.

Tại châu Âu, các thị trường gần như đi ngang. STOXX Europe 600 không thay đổi, trong khi FTSE 100 tăng 0,35%, DAX giảm 0,11% và CAC 40 giảm 0,37%.

Trong bối cảnh thị trường tiếp tục giằng co giữa kỳ vọng chính sách tiền tệ nới lỏng hơn và những rủi ro tài khóa, địa chính trị, vàng vẫn duy trì vị thế tương đối vững chắc trên vùng 4.600 USD/ounce. Nhà đầu tư hiện hướng sự chú ý tới các dữ liệu kinh tế và tín hiệu từ Fed trong những ngày tới để xác định hướng đi tiếp theo của kim loại quý.