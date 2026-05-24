Giá vàng hôm nay 24-5: Người mua vàng đang lỗ 6-7 triệu đồng chỉ sau 2 tuần

Sáng 24-5, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn niêm yết vàng miếng SJC ở mức 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Cùng xu hướng, vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% được giao dịch quanh 158 triệu đồng/lượng chiều mua và 161 triệu đồng/lượng chiều bán, giảm khoảng 2,3 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Tính chung hai tuần gần nhất, giá vàng trong nước đã mất khoảng 6 triệu đồng/lượng. So với vùng đỉnh thiết lập trước đó, mỗi lượng vàng hiện thấp hơn hàng chục triệu đồng.

Diễn biến trong nước phản ánh xu hướng suy yếu của thị trường quốc tế. Kết thúc tuần giao dịch, giá vàng thế giới đứng quanh 4.510 USD/ounce, giảm khoảng 30 USD/ounce so với cuối tuần trước và lùi về vùng thấp nhất trong khoảng một tháng.

Giá vàng hôm nay được dự báo giảm tiếp

Các chuyên gia tham gia khảo sát mới nhất của Kitco vẫn giữ quan điểm khá thận trọng về triển vọng ngắn hạn của kim loại quý. Trong nhóm chuyên gia Phố Wall, phần lớn dự báo giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh hoặc đi ngang trong tuần tới. Chỉ một tỉ lệ nhỏ cho rằng thị trường sẽ sớm phục hồi mạnh.

Trong khi đó, tâm lý của nhà đầu tư cá nhân lại tích cực hơn. Kết quả khảo sát trực tuyến cho thấy đa số người tham gia vẫn kỳ vọng giá vàng có cơ hội tăng trở lại sau giai đoạn điều chỉnh vừa qua.

Ông John Weyer, giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại của Walsh Trading, nhận định thị trường vàng vẫn chịu tác động đáng kể từ các yếu tố địa chính trị, đặc biệt là diễn biến tại Trung Đông. Tuy nhiên, ông cho rằng trong ngắn hạn, giá vàng nhiều khả năng tiếp tục dao động quanh vùng hiện tại thay vì xuất hiện một đợt tăng tốc mạnh.

Cùng quan điểm thận trọng, ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường của FxPro, cho rằng xu hướng tăng dài hạn của vàng chưa bị phá vỡ nhưng áp lực điều chỉnh vẫn còn hiện hữu. Theo ông, giá vàng có thể tiếp tục kiểm định các vùng hỗ trợ thấp hơn trước khi hình thành một nhịp phục hồi bền vững.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết tương đương khoảng 143 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn duy trì ở mức khá cao gần 20 triệu đồng/lượng.