Ounce vàng là gì?

Ounce, thường được viết tắt là OZ, là đơn vị dùng để đo khối lượng, trọng lượng hoặc thể tích. Đơn vị này xuất hiện tại Anh từ năm 1185 và đến nay vẫn được sử dụng rộng rãi trên thế giới sau hơn 800 năm.

Trên thế giới có 5 loại đơn vị ounce khác nhau. Trong đó, ounce dùng cho vàng là Troy Ounce – đơn vị đo khối lượng dành riêng cho kim loại quý như vàng, bạc, bạch kim.

Ounce là đơn vị giao dịch vàng phổ biến trên toàn cầu. (Ảnh: Getty)

1 ounce vàng bằng bao nhiêu gam?

Hiện nay, giá vàng thế giới niêm yết trên các sàn giao dịch quốc tế đều tính theo USD/ounce. Vì vậy, khi theo dõi biến động giá vàng, nhà đầu tư cần hiểu rõ cách quy đổi để so sánh với giá vàng trong nước.

Theo quy ước quốc tế, 1 ounce vàng (oz) = 31,1034768 gam. Trong thực tế, người ta thường làm tròn thành 31,1 gam để dễ tính toán.

1 ounce vàng bằng bao nhiêu lượng?

Tại Việt Nam, vàng thường được tính theo chỉ và lượng (cây). Vì vậy, việc quy đổi từ ounce sang đơn vị Việt Nam rất cần thiết.

1 ounce vàng = 31,1 gam

Trong khi đó:

1 chỉ vàng = 0,1 lượng vàng = 3,75 gram

10 chỉ = 1 lượng vàng (cây vàng) = 37,5 gram.

1 ounce vàng = 8,29426 chỉ vàng = 0,829426 lượng vàng

Như vậy, 1 ounce vàng = 0,829426 (≈ 0,83) lượng vàng

Những điều cần lưu ý khi mua vàng được tính dưới dạng ounce

Với những người mua vàng làm trang sức hoặc quà tặng, khái niệm ounce có thể không quá cần thiết. Tuy nhiên, đối với nhà đầu tư vàng, đây là đơn vị đo lường quan trọng trong giao dịch quốc tế.

Để mua vàng với mức quy đổi hợp lý, nên thường xuyên cập nhật giá vàng thế giới hôm nay cũng như tỷ giá tại từng quốc gia, bởi thị trường vàng luôn biến động liên tục theo cung cầu và tình hình kinh tế. Việc theo dõi giá thường xuyên sẽ giúp đưa ra quyết định mua bán chính xác hơn.

Người mua cũng nên ưu tiên lựa chọn các thương hiệu vàng uy tín, cửa hàng lớn có đầy đủ hóa đơn, giấy chứng nhận nguồn gốc và kiểm định chất lượng. Điều này không chỉ đảm bảo chất lượng vàng mà còn giúp việc quy đổi theo đơn vị ounce được minh bạch và chính xác hơn.

Bên cạnh đó, việc chuyển đổi ounce sang các đơn vị quen thuộc tại Việt Nam như chỉ vàng, lượng vàng hoặc cây vàng cũng rất cần thiết để người mua dễ hình dung giá trị thực tế và cân nhắc phù hợp với nhu cầu đầu tư.