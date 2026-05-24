Phố Wall dự báo giá vàng sẽ giảm tuần tới

Kim loại quý vừa trải qua một tuần biến động mạnh, neo quanh ngưỡng 4.500 USD một ounce. Vàng chịu tác động đan xen giữa nhu cầu trú ẩn từ căng thẳng Trung Đông, đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và lo ngại Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn trong thời gian dài hơn dự kiến.

Khảo sát của Kitco News cho thấy phần lớn chuyên gia phố Wall đánh giá tiêu cực với triển vọng ngắn hạn của vàng. Trong 13 nhà phân tích tham gia khảo sát, hơn 60% cho rằng giá giảm và chỉ có 15% dự đoán vàng sẽ tăng trong tuần tới. Số còn lại nhận định thị trường đi ngang.

Với các nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia khảo sát trực tuyến, hơn 55% kỳ vọng giá tăng, còn lại dự báo đi ngang hoặc giảm.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex cho rằng vàng vẫn chưa cho thấy tín hiệu bứt phá rõ ràng khi chủ yếu chỉ dao động quanh vùng hỗ trợ 4.500 USD một ounce. Theo ông, để xác nhận xu hướng tăng trở lại, giá cần vượt vùng 4.600 USD trong khi rủi ro giảm vẫn có thể kéo vàng về vùng trung bình động 200 ngày, quanh 4.370 USD.

Rich Checkan, Chủ tịch Asset Strategies International tiếp tục giữ quan điểm kém lạc quan với vàng. Ông cho rằng lạm phát cao khiến khả năng Fed cắt giảm lãi suất gần như không còn. Thậm chí, theo ông, thị trường đang bắt đầu tính tới nguy cơ tăng lãi suất trở lại - yếu tố thường gây áp lực lên giá vàng.

Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích cấp cao tại FxPro, dự báo kim loại quý có thể giảm về vùng 4.370 - 4.400 USD trong tuần tới khi xu hướng trung hạn vẫn mang tính tiêu cực. Theo ông, dù căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đã dịu bớt, vàng vẫn chưa lấy lại động lực tăng và liên tục hình thành các đỉnh thấp dần kể từ cuối tháng 1 năm nay.

Trong khi đó, Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, lại cho rằng vàng nhiều khả năng tiếp tục dao động, nhưng với xu hướng nhích tăng nhẹ.

Giao dịch vàng miếng tại SJC Nguyễn Thị Minh Khai ngày vía Thần tài. Ảnh: Thanh Tùng

Chia sẻ với báo chí vào đầu tháng này, ông Shao Kai, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không gồm Trung Quốc) của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục mua ròng vàng với khối lượng ổn định. Hoạt động bán ra gần đây chỉ xuất hiện ở một số quốc gia với mục tiêu cụ thể, như Thổ Nhĩ Kỳ bán vàng để hỗ trợ đồng nội tệ hay Nga huy động nguồn lực cho chiến sự.

Theo WGC, xu hướng mua ròng của các ngân hàng trung ương nhiều khả năng tiếp tục duy trì trong thời gian tới, với nhu cầu được đánh giá vẫn ở mức "khá tích cực và mạnh mẽ". Đại diện WGC dự báo khối lượng mua ròng của các ngân hàng trung ương khoảng 800 tấn vàng trong năm nay, tương đương 2025.

Bên cạnh các động lực cũ như nhu cầu mua vào từ ngân hàng trung ương, thị trường vàng theo WGC, xuất hiện thêm biến số mới là xung đột Trung Đông. Nhà đầu tư phương Tây lo ngại lạm phát kéo dài và lãi suất cao, trong khi nhà đầu tư châu Á thường có xu hướng mua vào khi giá điều chỉnh giảm.

Tổ chức này không đưa ra dự báo cụ thể về giá vàng, song cho rằng khả năng kim loại quý thiết lập đỉnh mới vẫn có thể xảy ra nếu trật tự thế giới tiếp tục phân mảnh hoặc các lo ngại về tính độc lập của Fed và nợ công Mỹ gia tăng.