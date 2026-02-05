Bản đồ dẫn lối hành trình du xuân xuyên Việt tại 8 phân khu Hội chợ Mùa Xuân 2026

Hội chợ Mùa Xuân 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 2-13/2/2026, không chỉ phục vụ mục tiêu ngắn hạn là kích cầu tiêu dùng dịp Tết, mà còn hướng tới mục tiêu dài hạn hơn là xây dựng một sự kiện xúc tiến thương mại tổng hợp, chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, từng bước đưa Việt Nam trở thành trung tâm hội chợ, triển lãm của khu vực.

Đến với không gian Hội chợ tại VEC, việc du xuân sẽ trở nên nhẹ nhàng và đơn giản hơn khi bạn biết mình nên bắt đầu từ đâu. Và hành trình ấy luôn có DigiMap đồng hành ngay từ bước đầu tiên.

Chỉ với một thao tác chạm tại vec.global/map, toàn bộ không gian Hội chợ đã nằm gọn trong tay bạn. Dù bạn đi cùng gia đình, nhóm bạn hay là một “tín đồ” mua sắm chính hiệu, VEC luôn có một khu vực dành riêng cho bạn.

Nếu nhóm “tín đồ” sắm Tết và mê sự hiện đại có sảnh 1,2 - Phân khu “Du xuân quê hương - Sản vật bốn phương”, thì sảnh 3 là nơi trưng bày “Nông sản Việt - Lan tỏa sắc xuân”

Sảnh 4,5 - Phân khu “Xuân Gia đình - Tiêu dùng Tết”

Tận hưởng không gian mua sắm tiêu chuẩn quốc tế với hàng ngàn sản phẩm từ gia dụng, thời trang đến các đặc sản OCOP cao cấp - nơi việc sắm Tết trở nên tiện nghi và trọn vẹn hơn bao giờ hết

Hội chợ được thiết kế với quy mô khoảng 100.000m² diện tích trong nhà và hơn 45.000m² không gian ngoài trời, gồm 10 sảnh trưng bày, mỗi sảnh khoảng 10.000m², với khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn cùng các khu vực phục vụ hoạt động văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của Hội chợ Mùa Xuân 2026 là cách tiếp cận tổ chức theo concept "hành trình du xuân xuyên Việt", kết hợp hài hòa giữa thương mại, văn hóa và trải nghiệm.

Nhóm người yêu văn hóa và thích “check-in” có phân khu Tết Sum Vầy và sảnh trung tâm.

Tại đây, mọi người có thể gặp gỡ nghệ nhân làng nghề, chiêm ngưỡng tinh hoa thủ công mỹ nghệ và diện Việt phục check-in giữa không gian di sản rạng rỡ sắc xuân.