Thị trường vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực trong ngày 18/11. Giá vàng giao ngay có thời điểm giảm xuống 3.757 USD/ounce, mức thấp nhất trong hơn một năm, khi đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất gia tăng.

Tuy nhiên, một số chuyên gia và tổ chức tài chính vẫn duy trì quan điểm tích cực về triển vọng dài hạn của vàng: đây không phải là dấu chấm hết, mà là điểm khởi đầu cho một chu kỳ tăng trưởng mới.

'Vàng đang trong quá trình tạo đáy'

Trao đổi với CNBC TV18 ngày 16/11, ông Juerg Kiener, Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Đầu tư của Swiss Asia Capital (Singapore), đưa ra quan điểm trái ngược hoàn toàn với tâm lý chung.

Theo ông, thị trường vàng đang trong quá trình tạo đáy (bottom-building formation). Dù thừa nhận “tâm lý đối với vàng vẫn còn yếu” nhưng Kiener kỳ vọng giá sẽ phục hồi và có thể quay lại mức cao trước đó một khi thị trường có thêm sự rõ ràng về cách các ngân hàng trung ương quản lý tiền tệ và nợ công.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên vị chiến lược gia này đưa ra những dự báo táo bạo. Trước đó, ông từng nhận định vàng có thể vượt mốc 8.000 USD/ounce vào năm 2028, không chỉ vì bất ổn địa chính trị mà còn vì những rủi ro tiềm ẩn trên thị trường nợ và tín dụng toàn cầu.

Trong ngắn hạn, Kiener cũng nhấn mạnh rằng tồn kho kim loại quý này vẫn đang ở mức thấp, một yếu tố kỹ thuật có thể tạo ra những cú bứt phá mạnh mẽ khi lực cầu quay trở lại.

Giá vàng lao dốc giữa áp lực lãi suất, nhưng giới phân tích vẫn tin thị trường đang tạo đáy và hướng tới mục tiêu 4.650 USD/ounce vào cuối năm. Ảnh: People's Daily Online

Trong khi đó, trong báo cáo đầu tháng 11/2026, nhóm phân tích của Goldman Sachs do bà Lina Thomas và ông Daan Struyven đứng đầu, đã hạ mục tiêu giá vàng cuối năm 2026 xuống còn 4.150 USD/ounce, đồng thời cắt giảm dự báo cuối năm 2027 từ 5.400 USD xuống 4.800 USD.

Lý do là kỳ vọng Fed sẽ còn ít nhất một lần tăng lãi suất nữa vào tháng 12/2026, làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.

Tuy nhiên, Goldman Sachs không hề phủ nhận xu hướng tăng dài hạn. Họ chỉ cho rằng quỹ đạo đi lên sẽ phẳng hơn và biến động mạnh hơn so với kỳ vọng trước đó.

Thậm chí, trong một kịch bản thay thế, nếu các yếu tố như chi tiêu quốc phòng gia tăng, chi phí năng lượng leo thang và nợ chính phủ tiếp tục phình to, Goldman Sachs vẫn cho rằng giá vàng trên 4.800 USD/ounce là hoàn toàn có cơ sở.

Điều này cho thấy, ngay cả khi hạ dự báo, định chế này vẫn duy trì một cái nhìn tích cực về triển vọng dài hạn của kim loại quý.

Bức tranh lạc quan không chỉ đến từ Swiss Asia Capital. Standard Chartered vẫn kiên định với mục tiêu 4.650 USD/ounce cho cuối năm 2026 và nhận định vùng 4.000 USD là ngưỡng hỗ trợ cực kỳ vững chắc.

Cụ thể, trong báo cáo ngày 11/11, bà Suki Cooper, Giám đốc Nghiên cứu Hàng hóa Toàn cầu của Standard Chartered, tái khẳng định dự báo giá vàng trung bình đạt 4.650 USD/ounce trong quý IV/2026, trước khi tăng lên 4.850 USD vào quý I/2027.

Bà nhấn mạnh vùng 4.000 USD/ounce đã trở thành ngưỡng hỗ trợ ngày càng vững chắc nhờ dòng vốn đầu tư dài hạn và lực mua đều đặn từ các ngân hàng trung ương.

Những con số này, dù mang tính chất định hướng dài hạn, cho thấy một số ngân hàng đầu tư lớn vẫn duy trì dự báo tích cực.

Điều tạo nên niềm tin bền bỉ ấy giữa lúc giá đang lao dốc nằm ở dòng tiền có tính tổ chức và chiến lược từ các ngân hàng trung ương.

Riêng Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã mua ròng 25,8 tấn vàng trong tháng 10/2026, mức cao nhất trong hơn 3 năm, bất chấp giá vàng giảm gần 7% trong tháng đó xuống dưới 4.000 USD/ounce.

Đây là tháng thứ 24 liên tiếp PBoC gia tăng dự trữ vàng, nâng tổng lượng nắm giữ lên khoảng 2.436 tấn tính đến cuối tháng 10, với gần 130 tấn được mua thêm trong 10 tháng đầu năm 2026.

Đáng chú ý, đà mua vào của Trung Quốc đã tăng tốc rõ rệt từ giữa năm: từ mức 9,95 tấn trong tháng 5 lên 14,93 tấn trong tháng 6, khoảng 20 tấn trong tháng 7 và tháng 8 và 25,8 tấn trong tháng 10. Diễn biến này cho thấy PBoC tiếp tục gia tăng dự trữ vàng ngay cả khi giá kim loại quý điều chỉnh mạnh.

Suy cho cùng, động lực đằng sau làn sóng mua vàng không phải là nhịp tăng giảm từng ngày của giá, mà là bài toán dài hạn về quản trị rủi ro địa chính trị và đa dạng hóa dự trữ. Khi bài toán đó chưa có lời giải, vàng vẫn còn chỗ đứng trong danh mục dự trữ toàn cầu.