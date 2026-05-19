Giá vàng hôm nay (19/5): Bất ngờ bật tăng

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 160,8 - 163,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 800.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn cũng tăng ở mức tương đương. Theo đó, vàng nhẫn DOJI niêm yết 160,8 - 163,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý có giá 160,6 - 163,6 triệu đồng/lượng…

Mặc dù giá vàng tăng trở lại nhưng so với đỉnh từ đầu năm đến nay, giá vàng giảm mạnh hơn 27 triệu đồng/lượng. Thời điểm này, nhu cầu giao dịch vàng ảm đạm dù nhiều cửa hàng lớn không hạn chế số lượng bán ra.

Cũng trong sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết 4.560 USD/ounce, tăng 47 USD so với sáng qua.

Giá bạc cũng trong xu hướng tăng trở lại. Theo đó, bạc thỏi Phú Quý, DOJI có giá 79 triệu đồng/kg, tăng 2 triệu đồng/kg so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.133 đồng/USD, tăng 2 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.109 - 26.389 đồng/USD (mua vào - bán ra). Giá USD tự do quanh mức 26.480 - 26.530 đồng/USD.