Càng bắt đáy càng lỗ, người mua vàng đỉnh giá giờ lỗ gần 30 triệu đồng/lượng: Giá vàng vào chu kỳ rơi tự do?

Giá vàng liên tục giảm mạnh, đâu là nguyên nhân?

Sau quý đầu năm 2026 đầy biến động với những mốc đỉnh cao chót vót, bước sang tháng 5/2026, biểu đồ giá vàng thế giới và trong nước bất ngờ "lao dốc", nhất là trong tuần vừa qua. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đã mất đi lực đỡ quan trọng, lùi sâu về các vùng hỗ trợ thấp hơn so với mức đỉnh thiết lập hồi tháng 4.

Tại thị trường nội địa, kịch bản tương tự cũng diễn ra nhưng với gia tốc mạnh hơn. Giá vàng miếng SJC, vốn luôn duy trì mức chênh lệch khổng lồ so với giá vàng thế giới trong suốt năm 2025 và đầu 2026 – nay đã thu hẹp khoảng cách một cách đáng kể.

Các thương hiệu vàng nhẫn tròn trơn của các thương hiệu lớn cũng không nằm ngoài vòng xoáy điều chỉnh, liên tục được các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý điều chỉnh giảm hàng triệu đồng mỗi lượng chỉ trong thời gian ngắn.

Trong tuần giao dịch vừa qua, kim loại quý này đã phải hứng chịu một đợt bán tháo trên diện rộng. Giá vàng thế giới có thời điểm rớt thảm hại hơn 200 USD/ounce chỉ trong thời gian ngắn, lùi sâu về vùng 4.550 USD/ounce.

Giá vàng tuần qua liên tục giảm giảm. Nguồn: Trading Economics

Kéo theo đó, giá vàng miếng SJC trong nước cũng "bốc hơi" từ 3 - 4 triệu đồng/lượng, giao dịch loanh quanh ở mức 161 - 164 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Những người mua ở vùng đỉnh lịch sử (hơn 190 triệu đồng/lượng) bỗng chốc gánh chịu mức lỗ chưa thực hiện lên tới gần 30 triệu đồng/lượng (nếu tính cả biên độ chênh lệch mua - bán khổng lồ do các nhà vàng nới rộng).

Các chuyên gia cho rằng, đà giảm của giá vàng thế giới trong những ngày gần đây bị chi phối bởi một số yếu tố vĩ mô cốt lõi, tạo thành gọng kìm siết chặt không gian tăng trưởng của kim loại quý.

Nguyên nhân trực tiếp và có sức nặng nhất đè lên giá vàng thế giới là sự vững giá của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, bắt nguồn từ chính sách tiền tệ của Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ (Fed). Những dữ liệu kinh tế vĩ mô được công bố mới đây cho thấy lạm phát tại Mỹ vẫn "cứng đầu" hơn dự kiến, trong khi thị trường lao động chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đủ sâu.

Điều này buộc giới chức Fed phải phát đi tín hiệu duy trì mặt bằng lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn, dập tắt những kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất dồn dập mà thị trường từng "vẽ ra". Lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ một tài sản không sinh lời như vàng, đồng thời thúc đẩy dòng vốn chảy ngược vào đồng USD và trái phiếu chính phủ Mỹ.

Giá vàng giảm, người mua vẫn "mất hút"

Theo đúng tâm lý "găm hàng, bắt đáy" thường thấy, mỗi khi giá vàng giảm sâu, các cửa hàng vàng sẽ chật kín người xếp hàng mua vào. Thế nhưng, thực tế tại các con phố kinh doanh vàng lớn tại Hà Nội những ngày qua lại hoàn toàn trái ngược. Sự thờ ơ của dòng tiền đối với kim loại quý ở thời điểm hiện tại không phải là sự ngẫu nhiên, mà là kết quả tổng hòa từ nhiều yếu tố cộng hưởng.

Theo các chuyên gia vàng bạc, trong giai đoạn nhiều bất ổn kinh tế, khi giá vàng bước vào chu kỳ giảm, tâm lý đám đông sẽ chuyển sang trạng thái phòng thủ và thận trọng. Tâm lý chờ đợi mức giá thấp hơn nữa khiến lực cầu bị trì hoãn hoàn toàn.

Bên cạnh đó, những người mua vàng với mục đích lướt sóng ngắn hạn không còn chuộng kênh này do tính chất ẩn danh đã bị loại bỏ. Thủ tục mua bán có phần chặt chẽ hơn trước vô hình trung cũng tạo ra một rào cản tâm lý đối với người mua nhỏ lẻ.

Cùng với đó, dòng tiền trong nền kinh tế là một bình thông nhau. Khi vàng không còn giữ được sức nóng và tỷ suất sinh lời kỳ vọng sụt giảm, dòng tiền lập tức tìm kiếm các bến đỗ mới có hiệu suất tốt hơn.

Giá vàng giảm mạnh nhưng lực cầu cũng "chạm đáy" trong những ngày qua. Ảnh: Thái Nguyễn

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng, giá vàng giảm nhưng lực cầu vẫn thấp chính là minh chứng rõ nét cho thấy thị trường đang chịu tác động sâu sắc bởi yếu tố tâm lý và sự điều tiết hiệu quả từ chính sách vĩ mô.

"Người dân và giới đầu tư giờ đây đã tỉnh táo và thận trọng hơn, không còn dễ dàng bị cuốn vào các cơn sốt giá hay vội vã bắt đáy khi chưa rõ xu hướng. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy dòng tiền trong nền kinh tế đang dịch chuyển một cách thực chất và thông minh hơn, hướng vào các kênh sản xuất và đầu tư mang lại giá trị thặng dư trực tiếp cho xã hội thay vì chôn chặt trong những hũ vàng đầu cơ", ông Thịnh nhận định.

Theo giới chuyên gia quốc tế, mặc dù nhiều nhà phân tích xem các đợt điều chỉnh trên thị trường vàng là cơ hội mua vào, nhưng tâm lý thị trường cho thấy hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp để mua, vì giá vẫn có thể giảm thấp hơn nữa.

"Tôi chắc chắn sẽ chờ đợi thêm một thời gian nữa vì đà giảm giá mới chỉ bắt đầu hình thành. Chúng ta có thể sẽ trải qua một giai đoạn biến động mạnh trong vài ngày tới. Hãy chuẩn bị tinh thần", ông Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại FOREX.com cho biết.

Ông Razaqzada cũng cho rằng chừng nào tình trạng hỗn loạn ở Trung Đông còn hỗ trợ giá dầu ở mức cao, thì lợi suất trái phiếu sẽ vẫn ở mức cao. Điều này khiến giá vàng sẽ tiếp tục giảm.

Tương tự, ông Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư tại Zaye Capital Markets cho rằng, mặc dù vàng vẫn là "món hời khi giá giảm", nhưng ông không có ý định đuổi theo thị trường vào thời điểm này.

"Giá có thể giảm trong ngắn hạn nếu đồng đô la mạnh hơn nữa. Tôi đang thận trọng mua vào khi giá giảm thay vì đầu tư toàn bộ. Lý do lạc quan về mặt cấu trúc, việc mua vào của ngân hàng trung ương, địa chính trị và việc giảm đô la hóa vẫn còn nguyên vẹn", ông Aslam nhận định.