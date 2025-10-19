Bank of America dự báo giá vàng có thể lên mức 6.000 đô la năm 2026

Bất chấp rủi ro biến động ngắn hạn và khả năng củng cố, vàng và bạc vẫn duy trì xu hướng tăng không thể ngăn cản khi Bank of America (BofA) dự kiến giá sẽ lần lượt đạt 5.000 đô la và 65 đô la một ounce vào năm tới.

Bank of America dự đoán, giá vàng thế giới có thể đạt 5.000, thậm chí 6.000 USD trong năm 2026.

Ngân hàng Bank of America dự báo, giá vàng trung bình trong năm nay sẽ vào khoảng 4.438 đô la một ounce, trong khi giá bạc trung bình là 56,25 đô la một ounce.

Bank of America là một trong những tổ chức đầu tiên nêu bật xu hướng giá vàng đạt 4.000 đô la và giờ đây, khi mục tiêu này đã đạt được, các nhà phân tích đã đặt mục tiêu cao hơn.

Các nhà phân tích cho biết: "Khung chính sách không chính thống của Nhà Trắng sẽ vẫn hỗ trợ vàng, xét đến thâm hụt tài chính, nợ tăng, ý định giảm thâm hụt tài khoản vãng lai và dòng vốn chảy vào, cùng với nỗ lực cắt giảm lãi suất khi lạm phát ở mức khoảng 3%".

Nhóm nghiên cứu kim loại quý do Michael Widmer dẫn đầu cho biết họ kỳ vọng nhu cầu đầu tư sẽ tăng 14%, đẩy giá vàng lên 5.000 đô la một ounce. Họ cũng nhìn thấy tiềm năng tăng lên 6.000 đô la.

Các nhà phân tích cho biết: "Để giá tăng lên 6.000 USD/ounce, các nhà đầu tư cần tăng lượng mua thêm 28% - không phải là không thể, nhưng là một yêu cầu quá cao".

Mặc dù BofA vẫn lạc quan về cả vàng và bạc , các nhà phân tích lưu ý rủi ro hợp nhất đang gia tăng.

Các nhà phân tích cho biết. Lượng mua vào của các quỹ ETF đã tăng 880% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 9, đạt mức cao nhất mọi thời đại là 14 tỷ USD. Tương tự, tổng đầu tư vàng vật chất và vàng giấy cũng tăng gần gấp đôi, lên hơn 5% thị trường chứng khoán và trái phiếu toàn cầu.

Cùng với vàng, các nhà phân tích hàng hóa nhìn thấy tiềm năng vững chắc cho bạc , ngay cả khi nhu cầu chung tiếp tục suy yếu.