Giá vàng thế giới giảm mạnh, vàng trong nước lại tăng, đắt hơn 24,8 triệu

Giá vàng thế giới lao dốc xuống 4.980 USD nhưng trong nước tăng nhẹ

Thị trường kim loại quý mở đầu tuần giao dịch ngày 16/3 với đà giảm mạnh của vàng quốc tế. Trong phiên giao dịch châu Á, giá vàng giao ngay giảm hơn 1%, xuyên thủng ngưỡng tâm lý quan trọng 5.000 USD/ounce và có thời điểm chạm đáy trong ngày tại 4.971,30 USD/ounce trước khi dao động quanh vùng 4.980 USD/ounce.

Nếu so với mức đỉnh khoảng 5.400 USD/ounce trước đó, giá vàng thế giới đã giảm hơn 7%. Đà điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu biến động khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông bước sang tuần thứ ba, khiến dòng tiền đầu tư trở nên thận trọng hơn sau giai đoạn kim loại quý tăng nóng.

Không chỉ vàng, thị trường kim loại quý cũng chứng kiến sự lao dốc của bạc khi kim loại này giảm gần 80 USD/ounce. Nhiều tổ chức phân tích quốc tế cho rằng xu hướng ngắn hạn của vàng đang chuyển sang trạng thái điều chỉnh sau chu kỳ tăng mạnh trước đó.

Tuy nhiên, diễn biến trong nước lại hoàn toàn trái ngược với xu hướng quốc tế.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vào 15h ngày 16/3, vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết quanh mức 180,1- 183,1 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu như DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý đều giữ mức giá tương tự. So với cuối tuần trước, giá vàng trong nước không giảm theo giá thế giới mà ngược lại còn tăng nhẹ khoảng 500 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch thứ Sáu.

Diễn biến này khiến thị trường tiếp tục chứng kiến nghịch lý quen thuộc, khi giá vàng thế giới tăng, giá trong nước thường bám sát và tăng rất nhanh. Nhưng khi thế giới giảm mạnh, giá nội địa lại giảm rất chậm hoặc gần như đi ngang.

Chênh lệch 24,8 triệu đồng/lượng và rủi ro cho nhà đầu tư

Theo tính toán từ giá vàng thế giới quy đổi, mức giá vàng trong nước hiện đang cao hơn khoảng 24,8 triệu đồng mỗi lượng. Đây là mức chênh lệch rất lớn nếu so với nhiều giai đoạn trước đây và trở thành chủ đề được dư luận đặc biệt quan tâm.

Người dân vẫn xếp hàng mua dù giá vàng chênh cao so với thế giới.

Khoảng cách giá quá lớn khiến nhiều người dân bức xúc khi cho rằng thị trường đang tồn tại tình trạng “tăng nhanh - giảm chậm”. Khi giá vàng quốc tế tăng, giá trong nước thường lập tức điều chỉnh theo. Nhưng khi giá thế giới giảm sâu, giá nội địa lại phản ứng rất chậm, khiến người mua vàng phải chịu mức giá cao hơn đáng kể so với giá quốc tế.

Thực tế giao dịch trên thị trường cũng cho thấy nhu cầu mua vàng trong nước vẫn rất lớn. Tại nhiều cửa hàng vàng, khách hàng tiếp tục xếp hàng từ sáng sớm để chờ mua vàng, thậm chí đông hơn so với ngày thường.

Đại diện một doanh nghiệp kinh doanh vàng cho biết, lực cầu lớn từ người dân là một trong những nguyên nhân khiến giá vàng trong nước khó giảm nhanh theo diễn biến của thị trường quốc tế. Khi nhu cầu mua vẫn duy trì ở mức cao, các đơn vị kinh doanh không chịu áp lực phải hạ giá bán.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo rằng mức chênh lệch quá lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới đang tiềm ẩn rủi ro đáng kể cho nhà đầu tư.

Theo Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam, khoảng cách giá quá lớn phản ánh sự mất cân đối cung - cầu trên thị trường vàng trong nước. Khi nhu cầu tích trữ của người dân tăng mạnh trong khi nguồn cung hạn chế, giá vàng nội địa có thể tách rời diễn biến của thị trường quốc tế.

Ông Lượng cho rằng, trong bối cảnh xu hướng ngắn hạn của vàng thế giới đang chuyển sang giảm, nhà đầu tư cần đặc biệt thận trọng khi tham gia thị trường. Việc mua vàng trong nước khi giá đang cao hơn thế giới gần 25 triệu đồng/lượng tiềm ẩn rủi ro lớn nếu thị trường điều chỉnh thu hẹp khoảng cách.

Trong khi đó, câu chuyện chênh lệch giá vàng giữa hai thị trường vẫn tiếp tục là vấn đề gây tranh luận lớn, đặc biệt khi nghịch lý “thế giới giảm, trong nước tăng” chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong thời gian tới.