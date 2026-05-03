Chuyên gia lạc quan hơn về triển vọng giá vàng sau 2 tuần giảm liên tiếp

Trên thế giới, giá vàng vừa trải qua một tuần giảm giá thứ hai liên tiếp khi vàng giao ngay kết thúc tuần giao dịch quanh mức 4.615 USD/ounce, thấp hơn khoảng 80 USD so với cuối tuần trước.

Kim loại quý chịu ảnh hưởng tiêu cực khi xung đột Trung Đông chưa có dấu hiệu tiến triển tích cực. Trong khi cuộc họp chính sách tiền tệ mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) kết thúc với sự bất đồng giữa các nhà hoạch định chính sách và làm giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong thời gian ngắn. Thái độ cứng rắn này càng hỗ trợ thêm cho đồng đô la Mỹ, khiến giá vàng bị kìm hãm.

Giá vàng đã giảm 2 tuần liên tiếp

Trong nước, tuần qua là một tuần giao dịch ngắn ngủi với chỉ 2 phiên, cho 2 kỳ nghỉ lễ liên tiếp. Vàng SJC chốt tuần tại 163 – 166 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 3,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với cuối tuần liền trước.

Những diễn biến kinh tế, địa chính trị phức tạp trên thế giới tiếp tục khiến việc dự đoán về triển vọng ngắn hạn của giá vàng trở nên khó khăn hơn. Một số người cho rằng giá vàng sẽ phục hồi sau đợt bán tháo cuối tuần trước do cuộc họp của Fed. Trong khi một phần không nhỏ lại dự báo tiêu cực, khi cho rằng mô hình kỹ thuật đang cho thấy xu hướng giảm là chủ đạo.

Tuần này, 16 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News. Trong số này, 8 chuyên gia, tương đương 50%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 5 người khác, chiếm 31% tổng số, dự đoán giá sẽ giảm. Ba nhà phân tích còn lại dự đoán giá sẽ đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco cũng cho thấy một tỷ lệ gần tương đương, với 46% dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; 30% dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá; 24% còn lại dự đoán giá vàng sẽ đi ngang trong tuần tới.

Sau một tuần mà các ngân hàng trung ương chiếm lĩnh lịch tin tức kinh tế, tuần tới hứa hẹn sẽ công bố một số chỉ số quan trọng nhất tại Mỹ, trong đó báo cáo việc làm tháng 4 là dữ liệu then chốt. Các nhà đầu tư đang chờ đợi các dữ liệu đó sẽ cho họ cái nhìn sâu sắc hơn về tăng trưởng cũng như lạm phát tại nền kinh tế hàng đầu thế giới, qua đó có nhận định rõ ràng hơn về chính sách tiền tệ của nước này.