Giá xăng dầu mới nhất đầu tháng 5: Dầu thế giới tăng mạnh, trong nước thiết lập mặt bằng giá mới

Giá dầu thế giới biến động mạnh

Tuần qua, thị trường dầu mỏ toàn cầu trải qua nhiều phiên tăng – giảm đan xen, nhưng xu hướng chung vẫn là đi lên, chủ yếu do lo ngại nguồn cung bị gián đoạn.

Ngay từ phiên đầu tuần (27/4), giá dầu bật tăng hơn 2% khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran rơi vào bế tắc, trong khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz – tuyến đường huyết mạch của dầu mỏ thế giới – tiếp tục bị hạn chế.

Đà tăng tiếp diễn trong phiên 28/4 với mức tăng gần 3%, dù sau đó bị thu hẹp khi UAE tuyên bố rút khỏi OPEC và OPEC+ từ ngày 1/5. Sang phiên 29/4, giá dầu tăng vọt hơn 6% do lo ngại gián đoạn nguồn cung kéo dài, cùng với thông tin tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn dự báo.

Đáng chú ý, phiên 30/4 ghi nhận giá dầu leo lên mức cao nhất trong vòng 4 năm trước khi hạ nhiệt do tác động từ đồng USD suy yếu.

Ở phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu quay đầu giảm khi Iran đưa ra đề xuất mới về đàm phán hòa bình với Mỹ, giúp xoa dịu phần nào tâm lý thị trường. Kết thúc tuần, giá dầu Brent giảm 2,02% trong phiên cuối nhưng vẫn tăng gần 3% so với chốt phiên tuần liền trước, chốt ở mức 108,2 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 2,98% trong phiên cuối, kết tuần ở mức 101,9 USD/thùng, tăng tương tự khoảng gần 3%.

Giới phân tích nhận định, căng thẳng tại eo biển Hormuz vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khiến hàng trăm triệu thùng dầu bị gián đoạn nguồn cung. Điều này tiếp tục gây áp lực lên giá năng lượng toàn cầu và có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế nếu kéo dài.

OPEC+ dự kiến tiếp tục tăng hạn ngạch sản lượng dầu lần thứ ba

OPEC+ được cho là sẽ đạt được thỏa thuận vào chủ nhật về việc tăng nhẹ sản lượng dầu, tuy nhiên mức tăng này phần lớn chỉ mang tính hình thức, trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran tiếp tục làm gián đoạn nguồn cung dầu từ khu vực Vùng Vịnh.

Theo các nguồn tin và dự thảo tuyên bố của OPEC+, 7 quốc gia trong liên minh đã nhất trí nâng hạn ngạch sản lượng thêm khoảng 188.000 thùng/ngày trong tháng 6, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp tăng sản lượng.

Động thái này nhằm phát đi tín hiệu rằng OPEC+ sẵn sàng tăng nguồn cung khi xung đột kết thúc. Đồng thời, liên minh tiếp tục kế hoạch nâng hạn ngạch bất chấp việc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) rời khỏi OPEC và OPEC+ trong tuần này.

7 thành viên tham gia cuộc họp gồm: Ả Rập Xê Út, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan, Nga và Oman. Sau khi UAE rút lui, OPEC+ hiện có 21 thành viên (bao gồm cả Iran), nhưng trong những năm gần đây, chỉ có 7 quốc gia trên cùng với UAE tham gia các quyết định sản lượng hàng tháng.

Cuộc chiến Iran bắt đầu từ ngày 28/2 và việc đóng cửa eo biển Hormuz sau đó đã làm tê liệt hoạt động xuất khẩu dầu của nhiều thành viên OPEC+ như Ả Rập Xê Út, Iraq, Kuwait và UAE. Trước khi xảy ra xung đột, đây là những quốc gia hiếm hoi trong liên minh có khả năng tăng sản lượng.

Các lãnh đạo ngành dầu mỏ và giới giao dịch toàn cầu nhận định, việc tăng sản lượng lần này chủ yếu mang tính biểu tượng cho đến khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz được khôi phục. Ngay cả khi tuyến đường này mở lại, cũng sẽ mất vài tuần, thậm chí vài tháng để nguồn cung trở lại bình thường.

Sự gián đoạn nguồn cung đã đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong 4 năm, vượt 125 USD/thùng. Nhiều chuyên gia cảnh báo nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu hàng không trong vòng 1–2 tháng tới, đồng thời có thể khiến lạm phát toàn cầu gia tăng mạnh.

Dự kiến, 7 quốc gia chủ chốt của OPEC+ sẽ nhóm họp trở lại vào ngày 7/6 tới để tiếp tục bàn thảo về chính sách sản lượng.

Giá xăng dầu trong nước lập mặt bằng mới

Ở thị trường trong nước, kỳ điều hành chiều 29/4 đã điều chỉnh giảm mạnh giá xăng dầu, đưa mặt bằng giá về mức thấp hơn đáng kể so với đầu tháng.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 hiện không cao hơn 22.626 đồng/lít, còn xăng RON95-III ở mức không cao hơn 23.751 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 28.172 đồng/lít, trong khi dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 20.027 đồng/kg.

So với mức đỉnh ghi nhận ngày 3/4, giá các mặt hàng xăng dầu đã giảm sâu. Dầu diesel giảm gần 16.616 đồng/lít, tương đương giảm khoảng 37,1%. Xăng RON95 giảm 10.089 đồng/lít (giảm 29,81%), còn xăng E5 RON92 giảm 7.488 đồng/lít (tương đương 24,87%).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường thế giới để điều hành giá trong nước phù hợp, đảm bảo ổn định thị trường và kiểm soát lạm phát.