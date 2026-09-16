Giá vàng hôm nay 16/9: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giảm tiếp bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 142,3-145,3 triệu đồng/lượng

Vào lúc 9h32', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 142,3-145,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức kết của phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng không thay đổi so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 của Doji đầu giờ sáng nay được điều chỉnh tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, lên mức 142,7-146,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay cũng tăng 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 142,7-146,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong nước, phiên giao dịch ngày 15/9 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm nhẹ so với phiên liền trước.

Đến cuối phiên, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 142,3-145,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với phiên liền trước. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tính Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 142,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng 16/9 tiếp tục chịu áp lực khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao, trong bối cảnh nhà đầu tư chờ quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Khoảng 7h sáng 16/9 (giờ Việt Nam), theo bảng giá Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.280,8 USD/ounce (mua vào) và 4.282,8 USD/ounce (bán ra). So với phiên trước, vàng giảm 12,1 USD/ounce, tương đương 0,28%.

Trong phiên, giá kim loại quý biến động khá mạnh. Biểu đồ Kitco cho thấy vàng có lúc lên khoảng 4.356 USD/ounce, sau đó lao dốc, chạm vùng thấp nhất khoảng 4.253 USD/ounce. Cuối phiên, giá phục hồi nhưng vẫn chưa lấy lại vùng 4.300 USD/ounce.