Giá vàng được dự báo tăng trở lại vào cuối năm

Sau khi lập đỉnh lịch sử trên 5.500 USD một ounce hồi tháng 1, giá vàng từng lao dốc về dưới 4.000 USD vào cuối tháng 6. Tới cuối tháng 8, giá kim loại quý tăng vọt lên 4.600 USD sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố kế hoạch mở rộng chương trình mua lại trái phiếu Kho bạc, trước khi điều chỉnh về dưới vùng 4.400 USD vào đầu tháng này khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại.

Kết thúc phiên 11/9, giá vàng giao ngay neo tại mức 4.350 USD một ounce. Trong nước, giá bán vàng miếng và nhẫn trơn quanh 146 triệu đồng một lượng, cao hơn thế giới quanh 7 triệu đồng một lượng.

Theo dự báo mới nhất của các tổ chức tài chính quốc tế, giá vàng đang cho thấy tín hiệu tạo đáy và chuẩn bị bước vào một nhịp tăng mới.

Bộ phận Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế toàn cầu của Ngân hàng UOB (Singapore) cho rằng đà giảm sâu trước đó của vàng đến từ hai nguyên nhân. Làn sóng đầu cơ theo tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội của nhà đầu tư cá nhân bị dập tắt sau khi Trung Quốc siết các nền tảng đầu cơ trực tuyến. Bên cạnh đó, xung đột Iran khiến nhiều ngân hàng trung ương tạm chuyển trọng tâm sang ứng phó khủng hoảng năng lượng thay vì tích lũy vàng.

"Chúng tôi cho rằng thị trường đã hình thành vùng đáy tạm thời quanh 4.000 USD một ounce", báo cáo của UOB nêu. Đồng thời, nhà băng này dự báo giá vàng sẽ đạt 4.500 USD trong quý IV năm nay, tiếp tục leo lên 4.800 USD trong quý I/2027, 5.100 USD trong quý II/2027 và 5.400 USD trong quý III/2027.

Cùng quan điểm lạc quan, Goldman Sachs Research cũng dự báo kim loại quý có thể lên 4.900 USD một ounce vào cuối năm. Động lực chính là nhu cầu tích lũy vàng của các ngân hàng trung ương. Khối lượng mua ròng trung bình dự kiến khoảng 50 tấn mỗi tháng trong năm nay, cao hơn mức trung bình 17 tấn thời kỳ trước 2022.

Goldman Sachs cho rằng đây là xu hướng kéo dài nhiều năm khi các ngân hàng trung ương đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và phòng ngừa rủi ro địa chính trị, tài chính. Vàng được xem là loại tài sản ít đối mặt nguy cơ bị phong tỏa hơn so với dự trữ bằng ngoại tệ.

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cũng đánh giá nhu cầu từ ngân hàng trung ương và các nhà đầu tư dài hạn đang tạo lực đỡ mang tính cấu trúc. Tổ chức này phân tích giá vàng thường ghi nhận mức sinh lời cao khi nhu cầu đầu tư và mua của ngân hàng trung ương chiếm hơn 30% tổng cầu.

Theo tính toán của WGC, cứ 20-30 tấn mua thêm từ các ngân hàng trung ương có thể tương ứng mức tăng 1% của giá vàng, nếu các yếu tố khác không đổi.

Ngoài lực mua chính thức, vàng còn có thể được hỗ trợ nếu kỳ vọng lãi suất Mỹ thay đổi.

Goldman Sachs cho biết nhu cầu của một bộ phận nhà đầu tư đã bắt đầu hồi phục khi thị trường giảm kỳ vọng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay. Lãi suất cao thường bất lợi với vàng bởi làm tăng sức hấp dẫn của các tài sản sinh lời như trái phiếu. Nhóm nghiên cứu của Goldman dự báo xu hướng lạm phát giảm sẽ cho phép Fed giữ nguyên lãi suất trong phần còn lại của 2026.

World Gold Council (WGC) trong báo cáo tháng 7 nhận định nếu điều kiện vĩ mô hiện tại không thay đổi đáng kể, giá vàng nhiều khả năng dao động trong biên độ hẹp, quanh 4.100 USD một ounce trong nửa cuối năm.

Tuy nhiên, tổ chức này cũng chỉ ra rằng chỉ cần một trong ba yếu tố xúc tác - kinh tế hoặc địa chính trị xấu đi, kỳ vọng lãi suất đảo chiều giảm, hoặc dòng vốn đầu tư dài hạn quay lại - giá vàng có thể bứt phá trở lại vùng 4.500 USD, thậm chí tiến gần 5.000 USD nếu tín hiệu đủ mạnh.

Đồng thuận về xu hướng tăng song các tổ chức và ngân hàng đều cảnh báo những yếu tố có thể kìm hãm đà đi lên của vàng trong ngắn hạn.

UOB cho rằng rủi ro lớn nhất hiện nay là khả năng Fed tăng lãi suất. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng trở lại cũng được xem là lực cản trực tiếp đối với giá vàng trong thời gian tới.

WGC bổ sung kịch bản tăng trưởng kinh tế Mỹ và toàn cầu tích cực hơn, kết hợp với lợi suất tăng và thị trường ổn định hơn, có thể khiến giá vàng giảm hơn 10-15% so với hiện tại, dù đà giảm sâu hơn nữa nhiều khả năng bị hạn chế nhờ lực mua bắt đáy khi giá xuống thấp.

Goldman Sachs cũng lưu ý giao dịch quyền chọn có thể khiến giá vàng biến động mạnh hơn theo cả hai chiều, do hoạt động phòng hộ của các bên tham gia thị trường. Mức dự báo 4.900 USD cuối năm chưa tính đến tác động từ nhu cầu phòng hộ bằng phái sinh, yếu tố có thể giúp vàng vượt dự báo nhưng đồng thời làm thị trường biến động mạnh hơn.