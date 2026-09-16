Trung Quốc: Gần 2.600 cửa hàng vàng biến mất trong 6 tháng, điều gì đang xảy ra?

“Hơn 2/3 cửa hàng vàng đã đóng cửa”

Giáo viên mầm non 25 tuổi Dư Thiến, một người thường xuyên mua trang sức vàng, cho biết trước đây địa phương có hơn 20 cửa hàng vàng. Tuy nhiên, theo ước tính của cô, hơn 2/3 số cửa hàng này hiện đã đóng cửa.

Tình trạng tương tự đang diễn ra trên khắp Trung Quốc. Theo thống kê của 21st Century Business Herald, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, 8 thương hiệu vàng lớn nhất Trung Quốc đã giảm ròng 2.592 cửa hàng.

Cụ thể: Chow Tai Seng (Chu Đại Sinh) giảm 473 địa điểm; Lao Feng Xiang (Lão Phượng Tường) đóng 439 cửa hàng; China Gold (Trung Quốc Hoàng Kim) cắt giảm 324 địa điểm; Chow Tai Fook (Chu Đại Phúc) giảm ròng 386 cửa hàng; Zhou Liu Fu (Chu Lục Phúc) giảm 226 cửa hàng; Luk Fook Group (Tập Đoàn Lục Phúc) giảm 221 cửa hàng; Yuyuan (Tập đoàn Dự Viên) với hai thương hiệu Lao Miao (Lão Miếu) và Ya Yi (Á Y) giảm tổng cộng 476 cửa hàng; Chow Sang Sang (Chu Sinh Sinh) giảm 47 cửa hàng.

8 thương hiệu vàng lớn tại Trung Quốc giảm ròng hơn 2.500 cửa hàng trong nửa đầu năm 2026. Ảnh: Xinhua

Quản lý phát triển kinh doanh tại một thương hiệu trang sức lớn cho biết các cửa hàng nhỏ đang chịu áp lực lớn.

Người tiêu dùng mua ít vàng hơn tính theo trọng lượng, trong khi các chủ cửa hàng vẫn phải duy trì hàng tồn kho, trả tiền thuê mặt bằng và gánh các chi phí hoạt động khác.

“Người tiêu dùng không còn sẵn sàng trả thêm tiền cho thương hiệu hay yếu tố trang trí như trước”, vị này nhận định.

Nhu cầu trang sức vàng lao dốc

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Vàng Trung Quốc, nửa đầu năm 2026, nhu cầu trang sức vàng giảm 33,88% so với cùng kỳ, xuống còn 132,13 tấn, mức thấp nhất đối với nửa đầu năm trong nhiều năm trở lại đây.

Đáng chú ý, theo báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), riêng trong quý II/2026, nhu cầu trang sức vàng tại Trung Quốc giảm 28% so với cùng kỳ, xuống mức thấp nhất đối với quý II kể từ năm 2004.

Tổng nhu cầu vàng của Trung Quốc (bao gồm trang sức, vàng miếng, ETF và vàng công nghiệp) trong quý II đạt 155 tấn, giảm 41% so với cùng kỳ - mức yếu nhất kể từ năm 2022.

Nguyên nhân chính được các chuyên gia chỉ ra là giá vàng cao và biến động mạnh, cùng với tâm lý thận trọng của người tiêu dùng.

Giá vàng đã trải qua một năm đầy biến động. Từ khoảng 1.800 USD/ounce trong năm 2021, giá vàng liên tục tăng và lập kỷ lục 5.598,75 USD/ounce vào tháng 1/2026.

Tuy nhiên, sau đó giá vàng điều chỉnh mạnh, có thời điểm rơi xuống dưới 4.000 USD/ounce vào cuối tháng 6, trước khi hồi phục về khoảng 4.400 USD/ounce.

Tại thị trường Trung Quốc, giá vàng cũng có những phiên điều chỉnh mạnh. Từ mức đỉnh hơn 1.700 NDT/gram hồi đầu năm, giá vàng trang sức tại nhiều thương hiệu lớn giảm về quanh mức 1.300-1.330 NDT/gram.

Giá vàng cao cũng ảnh hưởng tới kế hoạch kết hôn của một bộ phận người trẻ. “Rất nhiều người trẻ ở đây không muốn kết hôn. Trang sức vàng và sính lễ đều trở thành gánh nặng tài chính lớn đối với các cặp đôi trẻ”, cô giáo Dư Thiến nói.

Kết hôn giảm, vàng cưới chịu sức ép

Xu hướng giảm kết hôn cũng gây sức ép dài hạn lên thị trường trang sức vàng. Theo số liệu từ Bộ Dân chính Trung Quốc, trong nửa đầu năm 2026, nước này ghi nhận 3,275 triệu lượt đăng ký kết hôn, giảm 7,46% so với cùng kỳ năm trước và là mức thấp nhất kể từ năm 2014.

Chi phí sinh hoạt cao, những khó khăn kinh tế và bất ổn việc làm khiến nhiều người trẻ trì hoãn hoặc từ bỏ kế hoạch kết hôn.

Điều này gây sức ép đáng kể lên thị trường trang sức vàng, trong đó vàng cưới và các bộ “tam kim” (3 món trang sức vàng) là một nguồn cầu quan trọng.

Kết hôn giảm mạnh tại Trung Quốc, chỉ còn 3,275 triệu lượt đăng ký trong nửa đầu năm 2026, giảm 7,46% so với cùng kỳ, kéo nhu cầu trang sức vàng cưới lao dốc. Ảnh: QQ News

Đáng chú ý, người Trung Quốc không hoàn toàn quay lưng với vàng mà đang thay đổi cách nắm giữ kim loại quý này.

Theo Hiệp hội Vàng Trung Quốc, trong 6 tháng đầu năm, trong khi nhu cầu trang sức vàng giảm 33,88%, nhu cầu vàng miếng và tiền xu vàng phục vụ mục đích tích sản lại tăng 28,42%, lên 339,3 tấn. Tổng tiêu thụ vàng vẫn tăng 1,23% lên 511,4 tấn.

Hội đồng Vàng Thế giới cho biết người tiêu dùng Trung Quốc đang thích nghi với giá vàng cao bằng cách chuyển sang trang sức nhẹ hơn, đổi vàng cũ lấy vàng mới và lựa chọn các sản phẩm vàng đầu tư có mức chênh lệch giá thấp hơn.

Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng đang buộc các thương hiệu trang sức phải thay đổi chiến lược.

Theo bà Jia Changshu, Giám đốc Nghiên cứu khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Ấn Độ) của Hội đồng Vàng Thế giới, thị trường đang chuyển từ việc bán vàng theo trọng lượng sang bán giá trị văn hóa, kỹ nghệ và cảm xúc.

“Bất kỳ sản phẩm nào, đặc biệt là trang sức, đều cần giá trị cảm xúc để tồn tại lâu dài. Một mẫu mã chỉ đẹp thôi sẽ nhanh chóng bị lãng quên, nhưng một sản phẩm có thêm yếu tố cảm xúc thì khác”, bà Wang Lixin, Giám đốc điều hành Hội đồng Vàng Thế giới Trung Quốc, nhận định.

Dù nhu cầu trang sức vàng giảm mạnh về khối lượng nhưng tổng chi tiêu cho trang sức vàng tại Trung Quốc trong nửa đầu năm vẫn tăng 5%.

Điều này phản ánh xu hướng khối lượng mua giảm nhưng giá trị chi tiêu cho trang sức vàng vẫn tăng.

Theo Hiệp hội Vàng Trung Quốc, SCMP, WGC, 21st Century Business Herald, National Business Daily