Giá vàng hôm nay 16/11: Trước nhịp giảm sâu, cảnh báo làn sóng 'bắt đáy'

Giá vàng trong nước lao dốc

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng 16/11, giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt được các thương hiệu điều chỉnh giảm mạnh ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Ở phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng SJC được các thương hiệu điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra, xuống mức 134,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giữa chiều mua vào - bán ra vẫn tiếp tục duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, các thương hiệu cũng điều chỉnh giá vàng giảm sâu ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn được điều chỉnh giảm 600.000 đồng/lượng, xuống còn 13,38 triệu đồng/chỉ chiều mua vào và 13,78 triệu đồng/chỉ chiều bán ra, tương đương 133,8 - 137,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, SJC, giá vàng nhẫn được điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng, xuống còn 13,33 triệu đồng/chỉ chiều mua vào và 13,73 triệu đồng/chỉ chiều bán ra, tương đương 133,3 - 137,3 triệu đồng/lượng.

Ngược la, DOJI giữ nguyên giá vàng nhẫn ở mức 13,35 triệu đồng/chỉ chiều mua vào và 13,75 triệu đồng/chỉ chiều bán ra, tương đương 133,5 - 137,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chịu nhiều áp lực

Khảo sát vào rạng sáng 16/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.887,6 USD/ounce.. Quy đổi theo tỷ giá bán USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,4 triệu đồng/lượng (chưa gồm thuế, phí).

Bước sang tuần giao dịch mới, tâm điểm chú ý của giới đầu tư toàn cầu đổ dồn về nền kinh tế Mỹ với loạt chỉ báo vĩ mô quan trọng bao trùm các lĩnh vực tiêu dùng, sản xuất, bất động sản và việc làm. Đặc biệt, biên bản cuộc họp chính sách tháng 10 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chuẩn bị được công bố sẽ đóng vai trò kim chỉ nam định hình kỳ vọng lãi suất, qua đó trực tiếp điều tiết quỹ đạo của thị trường kim loại quý.

Đánh giá về triển vọng thị trường trong bối cảnh hiện tại, ông Daniel Pavilonis, Nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại StoneX Group, đưa ra góc nhìn bi quan khi nhận định cán cân rủi ro đối với giá vàng đang nghiêng mạnh về chiều giảm.

Theo vị chuyên gia này, biểu đồ kỹ thuật của vàng đang phát đi hàng loạt tín hiệu tiêu cực, cộng hưởng cùng đà leo dốc của đồng USD khiến sức ép điều chỉnh ngày càng đè nặng. Trong giai đoạn này, ngay cả lực cầu gom hàng từ các ngân hàng trung ương cũng chưa đủ sức tạo ra tấm đệm đỡ giá rõ rệt.

Ông Pavilonis cảnh báo những nhà đầu tư cố gắng "bắt đáy" trong các nhịp hồi kỹ thuật ngắn hạn rất dễ rơi vào thế thua lỗ nếu Fed đẩy nhanh tốc độ và cường độ thắt chặt tiền tệ. Do thị trường vẫn chưa hội tụ đủ động lực để xác lập một xu hướng tăng bền vững và có thể bước vào giai đoạn đi ngang kéo dài, chiến lược hợp lý nhất lúc này là tận dụng các nhịp phục hồi để cơ cấu và bán ra.

Đáng chú ý, vị chuyên gia từ StoneX Group lưu ý rằng rủi ro Fed tung ra bước nhảy lãi suất 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12 tới vẫn chưa được phản ánh đầy đủ vào giá vàng. Nếu kịch bản diều hâu này thành hiện thực, một làn sóng bán tháo dữ dội hoàn toàn có thể bị kích hoạt, thổi bay thêm 800 - 900 USD/ounce và kéo giá vàng trượt dài từ đường trung bình động (MA) 100 tuần xuống đường MA 200 tuần – tương ứng vùng đáy sâu quanh ngưỡng 3.200 USD/ounce.