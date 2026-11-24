Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 24/11, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng ngày 24/11 giữ giá vàng miếng ở mức 135 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn, trong nghỉ lễ ngày Văn hóa Việt Nam.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 24/11, giá vàng trong nước ngày 24/11/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 130 triệu đồng/lượng mua vào và 135 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 24/11 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 130 triệu đồng/lượng mua vào và 135 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 24/11 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 130 triệu đồng/lượng mua vào và 135 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 130 triệu đồng/lượng mua vào và 135 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 24/11, giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 24/11, tiếp tục tăng giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 24/11, chủ yếu tăng ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 130 –135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 128,8 – 134,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 130 – 135 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 24/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 24/11 tăng với giá vàng giao ngay tăng 27 USD/ounce, lên mức 3.645 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 3.661 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục tăng giá, giữ vững mốc trên 3.600 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, đà phục hồi của thị trường vàng thế giới cho thấy một phần áp lực bán trước mắt có thể đang dịu lại, dù biến động tiếp diễn trên thị trường chứng khoán vẫn là rủi ro đáng chú ý.

Căng thẳng địa chính trị tiếp tục là một yếu tố tác động đến thị trường kim loại quý. Đối với vàng, tác động của những diễn biến này vẫn theo hai chiều. Bất ổn địa chính trị hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn, nhưng tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng kéo dài có thể duy trì áp lực lạm phát và thúc đẩy chính sách tiền tệ thắt chặt, qua đó hạn chế dư địa tăng giá của vàng.

Mặc dù bất ổn tài khóa có thể làm gia tăng sức hấp dẫn dài hạn của vàng như một tài sản dự trữ thay thế, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ở mức cao vẫn là lực cản trong ngắn hạn đối với kim loại quý màu vàng.

Với giá vàng trong nước giữ ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.645 USD/ounce (tương đương khoảng 114,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 24/11 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 20,7 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 24/11, giá vàng ngày 25/11 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.