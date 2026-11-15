Giá vàng tuần qua: Tâm lý bi quan khi vàng liên tục 'thủng đáy'

Giá vàng trong nước lao dốc

Trong tuần qua (09/11 - 15/11), giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu ghi nhận đà giảm sâu.

Mở đầu tuần, giá vàng miếng chiều mua vào ở mức 138 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 141 triệu đồng/lượng. Trong phiên tiếp theo (10/11), giá vàng miếng SJC được các thương hiệu điều chỉnh tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 138,2 triệu đồng/lượng mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng bán ra, đồng thời cũng là mức giá cao nhất trong tuần.

Tuy nhiên, ngay phiên sau đó, giá vàng miếng đồng loạt được các thương hiệu điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng, về 137,9 triệu đồng/lượng và 140,9 triệu đồng/lượng. Trong ba phiên tiếp theo, giá vàng miếng lần lượt giảm thêm 900.000 đồng/lượng, 1 triệu đồng/lượng và 1 triệu đồng/lượng, đưa giá mua vào về 135 triệu đồng/lượng và giá bán ra về 138 triệu đồng/lượng. Phiên cuối tuần (15/11), giá vàng miếng giữ nguyên so với phiên liền trước.

So với đầu tuần, giá vàng miếng chiều mua vào và giá bán ra đã giảm tới 3 triệu đồng/lượng. Còn nếu so với mức đỉnh tuần, giá vàng miếng đã “bốc hơi” tới 3,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch giữa giá bán ra và giá mua vào giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng trong suốt giai đoạn. Giá vàng miếng hiện chênh lệch với giá vàng thế giới ở mức 13,84 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn cũng có những pha tăng, giảm trái chiều trong tuần qua và kết thúc với mức giảm đáng kể.

Phiên 09/11, giá vàng nhẫn chiều mua vào được niêm yết ở mức 136,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 140,5 triệu đồng/lượng. Sang phiên 10/11, giá vàng nhẫn tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 137 triệu đồng/lượng và 141 triệu đồng/lượng, rồi giữ nguyên trong ngày 11/11. Ngày 12/11, giá vàng nhẫn giảm 1,5 triệu đồng/lượng, về 135,5 triệu đồng/lượng và 139,5 triệu đồng/lượng. Hai phiên tiếp theo, giá vàng nhẫn lần lượt giảm thêm 800.000 đồng/lượng và 700.000 đồng/lượng, về 134 triệu đồng/lượng mua vào và 138 triệu đồng/lượng bán ra. Phiên 15/11, giá vàng nhẫn giảm thêm 200.000 đồng/lượng, xuống 133,8 triệu đồng/lượng và 137,8 triệu đồng/lượng.

So với đầu tuần, giá vàng nhẫn chiều mua vào và giá bán ra trong phiên cuối tuần đều thấp hơn 2,7 triệu đồng/lượng. Nếu so với mức đỉnh ngày 10/11 và 11/11, giá vàng nhẫn đã giảm tới 3,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch giữa giá bán ra và giá mua vào giữ ở mức 4 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn trong nước chênh lệch với giá vàng thế giới ở mức 12,64 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới biến động mạnh

Giá vàng thế giới trải qua một tuần với nhiều biến động, khi đà phục hồi đầu tuần bị xóa sạch bởi lạm phát, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh và kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất.

Vàng giao ngay mở tuần ở mức 4.066,39 USD/ounce. Ngày 9/11, giá tăng mạnh nhờ nỗ lực ngoại giao Mỹ - Iran làm giá dầu hạ nhiệt và USD suy yếu, có lúc đạt 4.148,95 USD/ounce, cao nhất tuần.

Ngày 10/11, CPI tháng 10 của Mỹ tăng 0,4%, vượt dự báo, lạm phát cơ bản cũng cao hơn kỳ vọng. Giới đầu tư đánh giá lại triển vọng chính sách, trong đó có khả năng Fed nâng lãi suất tới 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12. Vàng mất mốc 4.000 USD/ounce vào ngày 11/11. Ngày 12/11, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm vượt 5% và USD mạnh lên, kéo giá có lúc xuống 3.852,10 USD/ounce, thấp nhất trong hơn một năm.

Ngày 13/11, vàng hồi nhẹ sau khi PPI tháng 10 tăng 0,3%, thấp hơn dự báo 0,4%, nhưng chưa đủ đảo ngược tâm lý thận trọng. Theo Reuters, giá vàng giao ngay quanh 3.880 USD/ounce, kết thúc một tuần giảm mạnh.

Khảo sát hàng tuần của Kitco cho thấy giới phân tích Phố Wall nghiêng rõ về kịch bản giá vàng tiếp tục giảm trong tuần 16–20/11/2026. Trong 13 chuyên gia tham gia, 62% dự báo vàng giảm, 23% cho rằng giá đi ngang hoặc chưa rõ xu hướng, và chỉ 15% kỳ vọng giá tăng trở lại. Tâm lý bi quan chiếm ưu thế sau khi vàng liên tục mất các mốc hỗ trợ và rơi xuống dưới 3.900 USD/ounce.

Theo ông Waleed Said, chuyên gia phân tích tại GivTrade, lạm phát vẫn cao và khó quay về mục tiêu 2%, nên thị trường đã dự báo Fed tăng lãi suất trong tháng 12. Ông cho rằng chính sách tiền tệ còn phải thắt chặt hơn nữa mới kiểm soát được tình hình, và đợt tăng lãi suất ngày 9/12 chỉ là điểm khởi đầu. Khi thị trường kỳ vọng Fed thắt chặt thêm, vàng là tài sản đầu tiên bị định giá lại.

Nhà đầu tư cá nhân cũng bớt lạc quan. Trong 160 lượt bình chọn, 42% dự báo giá tăng, 38% dự báo giảm và 21% cho rằng thị trường đi ngang hoặc tích lũy. So với tuần trước, tỉ lệ dự báo tăng giảm mạnh từ 68% xuống 42%, còn nhóm dự báo giảm tăng từ 15% lên 38%. Dù vậy, nhóm kỳ vọng giá phục hồi vẫn chiếm tỉ lệ lớn nhất.

Thị trường hiện đang ngóng đợi loạt dữ liệu kinh tế và tín hiệu chính sách của Mỹ trong tuần tới. Mở đầu tuần, ngày 16/11, thị trường theo dõi chỉ số sản xuất Empire State và các phát biểu của quan chức Fed. Ngày 17/11, doanh số bán lẻ Mỹ được công bố. Sự kiện đáng chú ý nhất là biên bản cuộc họp của Fed vào ngày 18/11, khi giới đầu tư tìm kiếm thêm manh mối về lộ trình lãi suất. Ngày 19/11, thị trường đón chỉ số sản xuất Philly Fed và số liệu trợ cấp thất nghiệp. Tuần khép lại với chỉ số niềm tin tiêu dùng Michigan vào ngày 20/11.