Giá vàng về “đáy” hơn 1 năm, chuyên gia bi quan về triển vọng tuần tới

Tuần qua, giá vàng đã giảm rất mạnh sau khi các dữ liệu kinh tế của Mỹ mới công bố củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất. Kim loại quý đã lần lượt xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ quan trọng là 4.000 USD/ounce rồi đến 3.900 USD/ounce. Chốt tuần, vàng giao ngay giảm về vùng 3.885 USD/ounce, ghi nhận mức giảm gần 190 USD/ounce trong vòng 1 tuần, tương ứng giảm 4,6%.

Trong nước, giá vàng cũng giảm về mức thấp nhất trong vòng hơn 1 năm qua, với vàng SJC chốt tuần tại 134,5 – 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), mất 3,5 triệu đồng mỗi lượng tính chung tuần.

Triển vọng ngắn hạn của giá vàng là tương đối tiêu cực

Thị trường kim loại quý chịu ảnh hưởng tiêu cực sau những bình luận cứng rắn từ các quan chức Fed củng cố kỳ vọng về việc thắt chặt chính sách hơn nữa, làm giảm mạnh nhu cầu trú ẩn an toàn bất chấp căng thẳng leo thang xung quanh Iran và eo biển Hormuz.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiến gần mức 5%, đồng USD tăng trong khi sự bất ổn kéo dài về xung đột ở Trung Đông và tác động lạm phát của giá năng lượng khiến các nhà giao dịch tập trung vào khả năng tăng lãi suất thêm nữa.

Lần đầu tiên, thị trường đã xuất hiện xác suất dự báo mức tăng 50 điểm cơ bản, thay vì chỉ ở mức 25 điểm trong các đánh giá trước đó và dự báo thêm về một đợt tăng nữa ngay trong tháng 1/2027.

Việc giá vàng xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 3.900 USD/ounce đã khiến tâm lý bi quan lan rộng trong giới chuyên gia khi đưa ra dự báo về triển vọng ngắn hạn của kim loại quý này. Cơn gió ngược chính đối với vàng vẫn là lãi suất cao. Một số chuyên gia cho rằng, việc lãi suất tăng 25 điểm cơ bản đã được phản ánh vào giá. Tuy nhiên, nếu kỳ vọng lãi suất tăng tới 50 điểm cơ bản vào tháng 12 tới ngày càng rõ ràng, điều đó có thể làm “sụp đổ thị trường”.

Tuần này, 13 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, chỉ có 2 chuyên gia, tương đương 15%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; trong khi 10 người khác, chiếm 62%, dự báo kim loại quý này sẽ tiếp tục giảm. Ba nhà phân tích còn lại, chiếm 23% tổng số, cho biết họ không thể dự đoán hướng đi của giá vàng, hoặc dự đoán giao dịch sẽ đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu được 160 phiếu bầu, cho thấy sự lạc quan cũng giảm dần. Có 67 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 42%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; trong khi 60 người khác, tương đương 38%, dự báo kim loại quý này sẽ giảm giá; 33 nhà đầu tư còn lại, chiếm 21% tổng số, kỳ vọng giá vàng sẽ ổn định trong tuần tới.