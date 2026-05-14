Giá vàng hôm nay 14-5: Bật tăng trở lại sau phiên giảm mạnh

Giá vàng hôm nay đi lên

Khoảng 6 giờ ngày 14-5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.699 USD/ounce, tăng 29 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.670 USD/ounce.

Thế nhưng, nếu so với mức giá cùng thời điểm hôm trước là 4.720 USD, thì giá vàng hôm nay lại giảm 21 USD/ounce

Sự bật tăng của giá vàng hôm nay nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng giữa bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thang và tiến trình ngoại giao ngừng bắn rơi vào bế tắc.

Tuy vậy, đà tăng của giá vàng thế giới có phần bị kìm hãm khi chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 4 của Mỹ tăng mạnh 1,4% so với tháng trước, cao hơn mức tăng 0,7% của tháng 3. Dữ liệu PPI được công bố ngay sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chuỗi số liệu lạm phát nóng lên trong hai ngày liên tiếp đã làm giảm kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất sớm, đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức gần 4,5% và hỗ trợ đồng USD tăng giá. Những yếu tố này đã khiến đà tăng của giá khựng lại.

Theo giới phân tích, xung đột tại Trung Đông tạo ra tác động kép: một mặt thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn và phòng ngừa rủi ro địa chính trị; mặt khác, cú sốc giá năng lượng làm gia tăng kỳ vọng lạm phát, đẩy lãi suất trái phiếu và đồng USD lên cao, từ đó tác động đến xu hướng của giá vàng.