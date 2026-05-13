Giá vàng giảm mạnh, bạc neo cao

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, DOJI, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 162 - 165 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 2 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu đều có giá ngang vàng miếng ở mức 162-165 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chưa có sự đột biến tăng giảm khiến nhu cầu vàng của người dân không sôi động. Theo đó, nhiều cửa hàng không còn xuất hiện tình trạng xếp hàng mua bán.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.702 USD/ounce, giảm 26 USD so với sáng qua.

Trong khi đó, giá bạc tiếp tục neo ở mức cao. Theo đó, bạc thỏi Phú Quý, DOJI có giá 88 triệu đồng/kg, giữ nguyên so với sáng qua. Bạc Ancarat quanh mức 87 triệu đồng/kg.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.123 đồng/USD, giữ nguyên so với hôm qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.099 - 26.379 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá USD tự do quanh mức 26.350 - 26.380 đồng/USD.