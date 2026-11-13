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Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 135,000 Bán 138,000

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Giá vàng hôm nay 13/11: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji tiếp tục giảm sâu

Sự kiện: Giá vàng

Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm 1 triệu/lượng ở cả hai chiều, xuống 138 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Vàng nhẫn SJC đứng giá, bán ra ở mức 138,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng, vàng nhẫn giảm thêm 1 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng, vàng nhẫn giảm thêm 1 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h00, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 135-138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tiếp đà giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

DOJI niêm yết giá vàng SJC ở ngưỡng 135-138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tiếp tục giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở ngưỡng 135-138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), lần lượt giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 134,8 - 138,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở ngưỡng 134 - 138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán của vàng nhẫn vẫn ở mức 4 triệu đồng/lượng. 

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 133,5-137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tiếp đà giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 135-138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cùng giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng nay (13/11), giá vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh sau những phiên biến động lớn.

Theo dữ liệu từ Kitco, lúc 7h38 ngày 13/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay được niêm yết ở mức 3.885,2 USD/ounce (mua vào) và 3.887,2 USD/ounce (bán ra), tăng nhẹ 8,5 USD/ounce, tương đương 0,22% so với mức tham chiếu.

Lúc 21h30 ngày 12/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.906 USD/ounce, giảm 87 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 3.980 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 13/11: Lại giảm hơn 100 USD/ounce, xuống dưới 3.900 USD
Giá vàng hôm nay 13/11: Lại giảm hơn 100 USD/ounce, xuống dưới 3.900 USD

Sáng 13/11, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 3.877 USD/ounce, giảm 110 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

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Theo Nguyễn Ngân (th) ([Tên nguồn])

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/gia-vang-hom-nay-13-11-vang-sjc-vang-nhan...

-13/11/2026 10:07 AM (GMT+7)
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