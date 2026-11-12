Chốt giá vàng hôm nay ngày 12/11 tiếp đà giảm rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 12/11, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng ngày 12/11 giảm giá vàng miếng xuống mức 139 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 12/11, giá vàng trong nước ngày 12/11/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 136 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 12/11 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 136 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 12/11 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 136 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 134,7 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 800.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 12/11, tiếp tục giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 12/11, tiếp tục giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 12/11, tiếp đà giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 134,5 –138,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 134,8 – 138,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 134,7 – 138,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 12/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 12/11 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 110 USD/ounce, xuống mức 3.935 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.042 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều giảm giá rất mạnh, tụt sâu xuống gần mốc 3.900 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới giảm giá trở lại khi số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến và những phát biểu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) làm gia tăng kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất khác trong tháng 12.

Các nhà phân tích của ANZ cho biết số liệu lạm phát mới nhất cùng hoạt động kinh tế tiếp tục duy trì đã làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ theo đuổi lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt hơn.

Theo nhóm phân tích, khả năng Fed tăng lãi suất 50 điểm cơ bản trong tháng 12 vẫn được đặt ra. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên cũng góp phần gây sức ép lên giá vàng thế giới.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.935 USD/ounce (tương đương khoảng 122,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 12/11 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 16,2 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 12/11, giá vàng ngày 13/11 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.