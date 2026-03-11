Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tiếp tục thu mua vàng trong tháng 2/2026. Như vậy, Trung Quốc đã có 16 tháng liên tiếp mua gom vàng để bổ sung vào kho dự trữ bất chấp giá cao kỷ lục.

Theo dữ liệu của Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc (SAFE), Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã bổ sung 30.000 ounce vàng vào dự trữ của mình trong tháng 2/2026, nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên 74,2 triệu ounce, tương đương giá trị khoảng 387,6 tỷ USD.

Trung Quốc tiếp tục mua vàng dù giá cao kỷ lục (ảnh minh họa).

Kể từ tháng 11/2024, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã tăng lượng vàng dự trữ của mình thêm tổng cộng 1,4 triệu ounce.

Tính đến cuối tháng 2/2026, số liệu cho thấy dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đạt 3,4 nghìn tỷ USD, tăng 8,7 tỷ USD so với cuối tháng 1/2026 và đánh dấu tháng tăng thứ bảy liên tiếp.

SAFE cho biết, sự tăng trưởng này chủ yếu do hiệu ứng chuyển đổi tỷ giá và sự tăng giá tài sản do chỉ số Đô la Mỹ mạnh lên.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc gần đây liên tục xuất hiện trên các trang tin tức về vàng. Cuối tháng 12, có thông tin cho rằng Trung Quốc đã mua một lượng vàng kỷ lục trị giá 961 triệu USD từ Nga vào tháng 11/2025 – thương vụ vàng lớn nhất trong lịch sử thương mại song phương.

Thông tin trên Kitco News dẫn số liệu hải quan Trung Quốc, đó là tháng thứ hai liên tiếp lượng vàng xuất khẩu từ Nga sang Trung Quốc vượt quá 900 triệu USD. Trong tháng 10/2025, xuất khẩu vàng của Nga sang Trung Quốc ước tính đạt 930 triệu USD.

Tốc độ mua vàng từ Nga của Trung Quốc dường như cũng tăng mạnh vào cuối 2025 với tháng 10 và tháng 11, chiếm gần như toàn bộ kim loại quý giao dịch song phương trong năm 2025. Từ tháng 1 đến tháng 11, Trung Quốc đã nhập khẩu tổng cộng 1,9 tỷ USD vàng của Nga, gần gấp chín lần so với cùng kỳ 2024, khi lượng mua không vượt quá 223 triệu USD.

Sự gia tăng mạnh mẽ trong các giao dịch mua vàng diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh chính sách tăng dự trữ vàng nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng Đô la Mỹ. Mặc dù số liệu chính thức ghi nhận các giao dịch mua vàng rất đáng kinh ngạc, con số thực tế có thể cao hơn nhiều lần.

Vào tháng 10/2025, Ngân hàng Société Générale của Pháp ước tính, dựa trên sự khác biệt giữa nhập khẩu vàng thỏi, sản xuất trong nước và dự trữ chính thức, lượng vàng thực tế mà Bắc Kinh mua có thể đã tăng gấp 10 lần so với con số của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố. Tức là khối lượng vàng Trung Quốc thu mua thực tế là 250 tấn chứ không phải 25 tấn như công bố.

Phân tích của Ngân hàng Société Générale dựa trên xuất khẩu vàng của Anh, một trong những chỉ số đáng tin cậy nhất về dòng chảy vàng vật chất. Chỉ số này cho thấy Trung Quốc đã bổ sung hơn 1.080 tấn vàng vào dự trữ của mình kể từ giữa năm 2022.