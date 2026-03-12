Vì sao giá xăng dầu giảm mạnh, có loại hạ tới gần 8.000 đồng/lít?

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới ngày 10/3 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine; thông tin về cuộc điện đàm trao đổi giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga liên quan đến việc nới lỏng lệnh trừng phạt đối với dầu của Nga nhằm hạ nhiệt giá dầu toàn cầu; Mỹ và các nước thuộc nhóm G7 đang xem xét mở kho dầu dự trữ chiến lược...

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong ngày 10/3 giảm mạnh so với ngày 9/3.

Cụ thể, trên thị trường thế giới, giá xăng RON92 ngày 10/3 dùng để pha chế xăng E5 RON92 ở mức 119,220 USD/thùng, giảm 20,080 USD/thùng (-14,41%); giá xăng RON95 là 127,420 USD/thùng, giảm 20,080 USD/thùng (-13,61%).

Tương tự, dầu hoả có giá 142,990 USD/thùng, giảm 45,210 USD/thùng (-24,02%); dầu diesel 0,05S ở mức 160,400 USD/thùng, giảm 24,030 USD/thùng (-13,03%) và dầu mazut 180CST 3,5S giảm 199,670 USD/tấn (-22,63%), lùi về mức 682,710 USD/tấn.

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, đồng thời thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, tại kỳ điều hành ngày 11/3, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tiếp tục áp dụng phương án điều hành giá xăng dầu kết hợp giữa bình ổn và điều chỉnh giá.

Giá xăng giảm mạnh sau bốn phiên tăng liên tiếp. Ảnh: Nam Khánh

Cụ thể, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 5.000 đồng/lít đối với dầu diesel và 4.000 đồng/lít/kg đối với xăng các loại, dầu hỏa, dầu mazut. Đây cũng là kỳ điều chỉnh thứ hai liên tiếp “kích hoạt” chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Việc điều hành này nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, đồng thời giúp giá xăng dầu trong nước phản ánh đúng xu hướng giá xăng dầu thế giới.

Bên cạnh đó, cơ quan điều hành tiếp tục duy trì mức chênh lệch hợp lý giữa xăng sinh học E5 RON92 và xăng không chì RON95 nhằm khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học.

Sau khi thực hiện chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường đồng loạt giảm mạnh.

Trong đó, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 22.951 đồng/lít, giảm 3.619 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành (-13,62%), thấp hơn xăng RON95-III 2.289 đồng/lít.

Giá xăng RON95-III không cao hơn 25.240 đồng/lít, giảm 3.880 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành (-13,32%).

Dầu diesel 0.05S có giá bán không cao hơn 26.470 đồng/lít, giảm 4.247 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành (-13,83%).

Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 19.001 đồng/kg, giảm 5.706 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành (-23,09%).

Đặc biệt, dầu hoả giảm mạnh 7.966 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương giảm 24,60%, lùi về ngưỡng 24.419 đồng/lít.

Bộ Công Thương nhấn mạnh, nếu không sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu trên thị trường ngày 11/3 vẫn neo ở mức rất cao. Trong đó, xăng E5 RON92 ở mức 26.951 đồng/lít; xăng RON95-III ở mức 29.240 đồng/lít; dầu diesel 0.05S là 31.470 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 28.419 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S là 23.001 đồng/kg.

Đáng chú ý, đây là kỳ điều hành đặc biệt lần thứ ba khi liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá linh hoạt theo Nghị quyết 36 của Chính phủ; đồng thời là kỳ giảm giá đầu tiên sau bốn kỳ điều chỉnh tăng liên tiếp.

Thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công Thương.

Những ngày tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Bên cạnh đó, liên bộ đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Trước đó, trong bối cảnh xung đột quân sự ở khu vực Trung Đông leo thang, Chính phủ đã giảm thuế nhập khẩu ưu đãi với một số loại xăng dầu xuống 0% từ 9/3 đến ngày 30/4/2026, nhằm chủ động nguồn cung, góp phần ổn định thị trường trong nước.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh, sản xuất và phân phối xăng dầu chủ động nguồn cung, thực hiện nghiêm kế hoạch nhập khẩu, dự trữ và bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu; tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá; phải bảo đảm không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung trong toàn hệ thống kinh doanh xăng dầu.