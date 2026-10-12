Giá vàng hôm nay 12/10: Tiếp đà hồi phục

Giá vàng hồi phục nhờ đa phần các chuyên gia và giới đầu tư lạc quan hơn về triển vọng thị trường tuần này. Theo nhiều chuyên gia, nếu quan hệ Mỹ - Iran được duy trì trạng thái hiện tại, Tổng thống Mỹ quyết định không không kích Iran một lần nữa cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ thì lĩnh vực năng lượng có thể giảm và kim loại sẽ tăng giá.

Giá dầu hạ nhiệt cùng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm so với mức đỉnh ghi nhận hôm thứ Tư cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho vàng phục hồi.

Giá vàng hôm nay 10/12 tiếp đà hồi phục. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 12/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng, không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.186 USD/ounce, tăng 13 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Nhiều chuyên gia dự báo, giá vàng có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trong tuần tới. Việc giá vàng phục hồi từ dưới 4.100 USD/ounce là tín hiệu tích cực nhưng những thách thức từ môi trường kinh tế vĩ mô vẫn chưa được giải quyết.

Theo khảo sát dự báo giá vàng hằng tuần do Kitco News công bố, trong số 14 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát, có 7 người, dự báo giá vàng tăng trong tuần tới; 2 người dự báo giá giảm; 5 người còn lại cho rằng giá vàng đi ngang hoặc chưa thể xác định xu hướng. Kết quả này cho thấy tâm lý giới phân tích đã cải thiện sau đợt phục hồi cuối tuần.

Trong khi đó, khảo sát trực tuyến với 206 nhà đầu tư cá nhân của Kitco cho kết quả thận trọng hơn: 45% dự báo giá tăng, 37% dự báo giảm và 18% cho rằng giá đi ngang. Điều này cho thấy triển vọng phục hồi đang được giới chuyên gia ủng hộ nhiều hơn, nhưng thị trường chưa hình thành sự đồng thuận mạnh mẽ về một đợt tăng giá bền vững.