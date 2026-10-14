3 cây cảnh tài lộc cho quả rực rỡ, thắp sáng mùa đông, trồng trong nhà tiền tài dồi dào, hàng năm có dư

Mùa đông ở miền Bắc thường được nhớ bằng màu xám. Xám của trời sụt thấp, xám của cành cây trút lá, xám của những buổi chiều buông sớm. Chính vì thế, người Việt mình từ xưa đã có một thói quen rất đẹp: mang màu đỏ vào nhà khi đông tới.

Không phải màu đỏ chói gắt, mà là màu đỏ của những chùm quả chín mọng, bền bỉ, ở lại trên cành suốt nhiều tháng. Đó không phải là cây để ăn quả, mà là cây để ngắm, để giữ lửa, để nhắc mình rằng sự sống chưa bao giờ ngừng lại.

Nếu mùa đông này bạn muốn tìm một cây cảnh để đặt nơi hiên nhà, bậu cửa sổ hay bàn trà, hãy nghĩ đến ba cây cảnh dưới đây.

3 cây cảnh cho quả rực rỡ

Chúng rực rỡ như những chiếc đèn lồng nhỏ, mang trong mình những ý nghĩa phong thủy sâu sắc, nhưng cũng đòi hỏi sự trân trọng và hiểu biết của người trồng, bởi vẻ đẹp nào càng rực rỡ, càng cần được ngắm nhìn từ một khoảng cách vừa đủ.

1. Cây cảnh anh đào Giáng sinh

Cây cảnh anh đào Giáng sinh có tên khoa học là Solanum pseudocapsicum, người phương Tây gọi là Jerusalem Cherry hay Winter Cherry.

Đây là một loài cây bụi nhỏ thuộc họ Cà, gốc gác từ Nam Mỹ xa xôi, nhưng lại hợp đến lạ với mùa đông xứ mình.

Cây cảnh anh đào Giáng sinh không cao

Điều làm người ta yêu cây cảnh này ngay từ cái nhìn đầu tiên chính là hành trình đổi màu của quả. Quả mọc ra từ nách lá, lúc đầu xanh thẫm như ngọc, rồi nhạt dần sang vàng bơ, chuyển cam và cuối cùng đỏ mọng như những viên ruby.

Trên một cây, bạn có thể thấy cùng lúc cả bốn mùa màu sắc, lấp lánh như một cây thông Noel tự nhiên. Lá cây xanh sẫm, nhỏ và bóng, làm nền hoàn hảo để tôn lên những chùm quả tròn như cà chua bi.

Cây cảnh anh đào Giáng sinh không cao, chỉ chừng 30-60cm, rất vừa vặn để đặt ở một góc phòng khách.

Nó được coi là cây cảnh của gia đình

Ý nghĩa phong thuỷ của cây cảnh anh đào Giáng sinh

Trong phong thủy, màu đỏ của anh đào Giáng Sinh là màu của Hỏa, của dương khí, của hơi ấm. Trồng một chậu cây này trong mùa đông chính là hành động chủ động mời gọi năng lượng ấm áp vào nhà, xua đi cái lạnh lẽo, trì trệ.

Quả tròn, mọc sum suê tượng trưng cho sự viên mãn, đoàn tụ. Vì thế nó được coi là cây cảnh của gia đình, của những bữa cơm cuối năm quây quần.

Người ta chọn nó vào dịp Giáng Sinh và Tết Dương lịch không chỉ vì đẹp, mà vì triết lý của nó: ngay cả khi đất trời khắc nghiệt nhất, sự sống vẫn có thể kết thành trái ngọt. Nó dạy ta về sự kiên nhẫn.

Quả có độc

Lưu ý khi chăm só cây cảnh anh đào Giáng sinh

Đây là cây có độc tính mạnh. Toàn bộ cây, đặc biệt là quả, chứa Solanine và các Alkaloid có thể gây ngộ độc nghiêm trọng nếu nuốt phải. Vẻ đẹp của nó là để chiêm ngưỡng, không phải để nếm thử.

Nếu nhà có trẻ nhỏ dưới 5 tuổi hoặc nuôi chó, mèo hay có thói quen gặm nhấm, bạn cần đặt cây ở nơi cao, ngoài tầm với và dặn dò mọi thành viên trong gia đình. Khi cắt tỉa, nên đeo găng tay.

2. Cây cảnh kim ngân lượng

Nếu cây cảnh anh đào Giáng Sinh là ngọn lửa bập bùng, thì kim ngân lượng lại là ngọn đèn dầu cháy bền. Tên khoa học là Ardisia crenata, còn có tên mỹ miều khác là Châu Sa Kim, Bách Lượng Kim.

Cây cảnh kim ngân lượng lại là ngọn đèn dầu cháy bền

Đây là cây bụi thân gỗ nhỏ, sống lâu năm, có thể cao tới 1-2m nếu trồng ngoài đất, nhưng khi làm cảnh thường chỉ cao 50-80cm.

Vẻ đẹp của kim ngân lượng nằm ở sự tương phản. Lá của nó xanh đậm, dày, có viền răng cưa lượn sóng rất sang. Và từ dưới những tán lá ấy, những chùm quả nhỏ xíu, tròn đều, mọc thành chùm rủ xuống như những chuỗi san hô đỏ.

Điều kỳ diệu là quả rất bền, có thể ở trên cây từ 3 đến 6 tháng, từ cuối thu, qua trọn mùa đông cho đến tận mùa xuân năm sau mà không rụng.

Chùm quả đỏ sum suê, lúc lỉu

Nhìn một chậu cây cảnh kim ngân lượng chín rộ, người ta có cảm giác của sự no đủ không bao giờ vơi cạn.

Chính vì đặc điểm đó, trong phong thủy, kim ngân lượng được xem là một trong những cây tài lộc bậc nhất cho gia đình. Tên của nó đã nói lên tất cả: Kim là vàng, Ngân là bạc, Lượng là số lượng.

Chùm quả đỏ sum suê, lúc lỉu tượng trưng cho tiền tài dồi dào, tích lũy lâu dài. Màu đỏ của quả lại thuộc hành Hỏa, sinh ra Thổ, rất hợp để đặt ở phòng khách, gần cửa chính hay trên bàn làm việc với mong muốn công việc hanh thông, kinh doanh đắc lộc.

Trồng cây cảnh này trong nhà vào dịp cuối năm

Cây cảnh kim ngân lượng không mang lại sự giàu sang chớp nhoáng, mà mang lại sự sung túc ổn định, chắc chắn.

Triết lý của kim ngân lượng là triết lý của sự bền bỉ. Nó không nở hoa ồn ào rồi tàn nhanh. Cây cảnh âm thầm kết quả và giữ lấy thành quả của mình qua cả mùa đông giá rét.

Trồng cây cảnh này trong nhà vào dịp cuối năm là tự nhắc mình: Hy vọng cho năm mới không phải là một điều gì lớn lao, mà là khả năng giữ được những gì mình đang có và để nó chín đỏ mỗi ngày.

Cây cảnh âm thầm kết quả

Lưu ý khi chăm sóc cây cảnh kim ngân lượng

Quả và lá của kim ngân lượng có độc tính nhẹ. Việc chạm vào, ngửi hay chăm sóc cây hàng ngày hoàn toàn an toàn, không gây độc qua da.

Tuy nhiên, nếu ăn phải một lượng lớn quả, chất Saponin trong cây sẽ gây kích ứng mạnh đường tiêu hóa, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy. Vì vậy, tuyệt đối không để trẻ em hái quả chơi, và để xa tầm với của thú cưng. Sau khi tỉa cành, nên rửa tay sạch.

3. Cây cảnh trái dư

Trái dư, tên khoa học là Solanum mammosum, dân gian gọi là quả dư thừa, cà vú, cà đầu bò vì hình dáng quả có 3-5 núm lồi ra như bầu sữa.

Cũng thuộc họ Cà như anh đào Giáng Sinh, nhưng trái dư có một hình thù không thể lẫn vào đâu được, vừa kỳ lạ vừa ngộ nghĩnh.

Cây có thân mềm, lá to và có gai. Quả khi non màu xanh nhạt, khi chín chuyển sang vàng nghệ óng ả, bóng loáng như được quét một lớp sáp. Người ta không trồng trái dư để ngắm cả cây, mà để chưng quả.

Vào dịp Tết Nguyên Đán, quả được cắt cả cành, đặt trang trọng trên mâm ngũ quả. Nhìn những quả vàng tươi, núm nây, người ta thấy ngay một năm mới đủ đầy.

Ý nghĩa phong thuỷ của trái dư

Ý nghĩa phong thủy của trái dư nằm trọn trong tên gọi của nó. Chữ "Dư" trong Hán Việt có nghĩa là thừa ra, dư dả.

Quả của cây cảnh này không dành cho người trồng ăn

Người miền Nam chưng quả dư trên mâm ngũ quả với lời cầu "Cầu Dừa Đủ Xài" nay đã trở thành "cầu Dư" - mong cho một năm tài lộc dư thừa, làm ăn dư dả, của cải trong nhà lúc nào cũng thừa ra, sung túc.

Màu vàng kim của quả thuộc hành Kim, tượng trưng cho tài lộc, cho sự thịnh vượng. Hình dáng quả với nhiều núm con còn tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở, con đàn cháu đống.

Nếu kim ngân lượng là sự sung túc bền bỉ, thì trái dư là lời chúc trực diện, mộc mạc và chân thành nhất của người Việt cho năm mới: Mong cho nhà mình năm tới không thiếu thứ gì.

Triết lý của trái dư là triết lý của sự cho đi. Quả của cây cảnh này không dành cho người trồng ăn, mà dành để dâng lên tổ tiên, để trao tặng cho người khác như một lời chúc. Vẻ đẹp của nó trọn vẹn nhất khi nó được đặt ở nơi trang trọng nhất trong nhà.

Lưu ý khi chăm sóc trái dư

Đây là loài có độc tính cao nhất trong ba loài. Toàn bộ cây chứa hàm lượng lớn Solanine, Scopolamine, Atropine và Hyoscyamine.

Chỉ cần ăn nhầm một lượng nhỏ cũng có thể gây ngộ độc thần kinh nghiêm trọng, dẫn đến ảo giác, liệt cơ, co giật, tổn thương gan thận, hôn mê và thậm chí tử vong. Tuyệt đối không nếm thử dù chỉ một miếng nhỏ.

Khi trưng bày trên mâm ngũ quả, cần để nơi cao, tránh xa trẻ em. Khi cây tàn, phải đeo găng tay dày khi dọn dẹp vì thân và lá có nhiều gai nhọn, và bỏ quả vào túi kín trước khi vứt.

Ba cây cảnh, ba sắc thái của màu đỏ và vàng, ba lời thì thầm khác nhau cho mùa đông. Chúng ta trồng chúng không phải vì chúng cho ta hoa thơm hay trái ngọt để ăn, mà vì chúng cho ta một thứ khác quý giá hơn trong những ngày ngắn và lạnh: đó là một đốm lửa để nhìn vào.

Ba cây cảnh, ba sắc thái của màu đỏ và vàng

Chăm sóc một cây cảnh có quả độc cũng là một cách để học về ranh giới trong cuộc sống. Có những vẻ đẹp chỉ nên đứng ngắm từ xa. Có những thứ rực rỡ không phải để chiếm hữu, để tiêu thụ, mà để tôn vinh.

Khi ta đặt một chậu kim ngân lượng nơi góc phòng và mỗi ngày chỉ tưới nước, lau lá, ngắm nhìn chùm quả đỏ mà không hái, ta đang thực hành sự trân trọng thuần túy nhất.

Mùa đông này, hãy thử mang một đốm lửa như thế về nhà. Để khi năm mới gõ cửa, nhà bạn đã có sẵn một màu đỏ ấm áp, một lời chúc dư dả, và một niềm hy vọng được nuôi dưỡng bền bỉ suốt cả mùa đông dài.