Chốt giá vàng hôm nay ngày 13/10 đảo chiều tăng mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 13/10, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 13/10 giữ vàng miếng xuống ở 144,3 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 13/10, giá vàng trong nước ngày 13/10/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 13/10 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 13/10 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 139,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng/lượng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 13/10, giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10, giữ ổn định giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 13/10, chủ yếu giữ nguyên ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 139,5 –143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 140,8 – 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 139,3 – 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 13/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 13/10 tăng với giá vàng giao ngay tăng 20 USD/ounce, lên mức 4.185 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.194 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều tăng giá, tiến gần mốc 4.200 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, Marc Chandler - Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex - cho rằng, thị trường vàng thế giới có thể tiếp tục giảm. Trong khoảng một tuần gần đây, giá vàng giao ngay nhiều lần vượt 4.200 USD/ounce trong phiên nhưng đều gặp lực bán.

Theo ông Chandler, giá vàng cần duy trì trên mốc 4.230 USD/ounce để củng cố tín hiệu tạo đáy. Số liệu CPI Mỹ công bố có thể ảnh hưởng đến diễn biến giá vàng.

Colin Cieszynski - Chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA Wealth Management - cho rằng, diễn biến địa chính trị có thể quyết định hướng đi tiếp theo của giá vàng.

Theo ông Cieszynski, giá vàng hiện phản ánh khá sát tình hình và những kịch bản có khả năng xảy ra. Nếu không xuất hiện thay đổi đáng kể, giá kim loại quý có thể tiếp tục đi ngang.

Với giá vàng trong nước giữ ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.185 USD/ounce (tương đương khoảng 131,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 13/10 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 12,3 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 13/10, giá vàng ngày 14/10 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.