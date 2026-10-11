Giá vàng hôm nay 11/10: SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng thế giới hôm nay 11/10

Chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ tháng 10 do Đại học Michigan (Mỹ) công bố giảm xuống 46,3 điểm, từ mức 48,1 điểm trong tháng 9. Kỳ vọng lạm phát trong một năm tới tăng lên 4,7%, còn kỳ vọng lạm phát dài hạn tăng lên 3,5%.

Báo cáo việc làm tháng 9 cho thấy Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,2%. Số liệu việc làm tháng 7 và tháng 8 được điều chỉnh giảm tổng cộng 60.000 việc làm.

Tâm lý tiêu dùng suy yếu làm gia tăng lo ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ, qua đó hỗ trợ giá vàng. Tuy nhiên, kỳ vọng lạm phát tăng có thể khiến Fed tiếp tục duy trì chính sách lãi suất cao.

Thị trường đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 vào khoảng 19%. Khả năng Fed tăng lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm trước tháng 12 lên tới 84%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chốt phiên quanh 5,24%. Chỉ số USD duy trì gần 102,1 điểm.

Tình hình tại eo biển Hormuz và căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục tiềm ẩn rủi ro đối với nguồn cung năng lượng. Tuy nhiên, lo ngại về khả năng Mỹ tấn công Iran trong ngắn hạn đã giảm bớt.

Giá dầu Brent chốt phiên ở mức 104,72 USD/thùng, tăng 0,42%. Dầu WTI đạt 91,85 USD/thùng, tăng 0,39%.

Giá vàng trong nước tăng. Ảnh: Chí Hiếu

Giá dầu cao, nguồn cung dầu diesel thắt chặt và rủi ro đối với tàu chở dầu làm gia tăng lo ngại lạm phát. Những yếu tố này có thể đẩy lợi suất trái phiếu lên, gây sức ép lên giá vàng. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị vẫn hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.195 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 giao dịch quanh mức 4.220 USD/ounce.

Giá vàng trong nước hôm nay 11/10

Chốt phiên giao dịch ngày 10/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 139,6-143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Dự báo giá vàng

Ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Barchart, dự báo giá vàng tăng. Theo ông, các yếu tố nền tảng của thị trường chưa có nhiều thay đổi. Nếu Tổng thống Mỹ tiếp tục giữ quan điểm không tấn công Iran cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, giá năng lượng có thể giảm, tạo điều kiện để kim loại quý phục hồi.

Xét về kỹ thuật, hợp đồng vàng giao tháng 12 đang ở vùng quá bán. Giá có thể phục hồi trong ngắn hạn. Tuy nhiên, giá vàng vẫn thấp hơn đáng kể so với đường trung bình động 45 ngày, hiện ở khoảng 4.398 USD/ounce.

Ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex, cho rằng lực bán có dấu hiệu suy yếu sau đợt giảm mạnh trong tuần. Việc giá vàng kết thúc tuần trong sắc xanh là tín hiệu đáng chú ý. Mốc 4.000 USD/ounce tiếp tục cho thấy lực mua xuất hiện khi giá lùi về vùng này.

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, dự báo giá vàng chủ yếu dao động trong biên độ hẹp cho đến khi chiến sự kết thúc. Khi xung đột chấm dứt, kỳ vọng lạm phát giảm có thể làm giảm áp lực tăng lãi suất đối với các ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, nhu cầu trú ẩn an toàn cũng có thể suy yếu.

Ông Day không kỳ vọng giá vàng giảm sâu nhưng cũng chưa cho rằng thị trường đủ điều kiện để bứt phá mạnh.