6 ông lớn truyền hình FPT Play, MyTV, TV360, HTVC… bị phạt hơn 3,1 tỷ đồng vì vi phạm quyền lợi người tiêu dùng

Các hành vi vi phạm của các doanh nghiệp này chủ yếu liên quan đến quyền và lợi ích của người tiêu dùng.

Một số doanh bị phạt vi phạm bởi Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia (Ảnh minh hoạ).

Cụ thể, theo tin từ Uỷ ban Cạnh tranh, sau thời gian xem xét, cơ quan này đã triển khai giám sát chuyên đề việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền.

Cho đến nay, căn cứ kết quả giám sát và các quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với sáu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền với tổng số tiền phạt là 3 tỷ 140 triệu đồng, gồm: Truyền hình Onlive TV; truyền hình MangoPlus; truyền hình FPT Play; truyền hình TV360; truyền hình MyTV và truyền hình HTVC.

Kết quả giám sát cho thấy, các vi phạm chủ yếu tập trung vào một số nhóm hành vi chính, bao gồm: không đăng ký/không đăng ký lại hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định (4/6 doanh nghiệp);

Quy định điều khoản không được phép quy định trong hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung theo quy định (3/6 doanh nghiệp);

Không thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp và bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định (3/6 doanh nghiệp);

Không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép thực hiện một trong các hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 18 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (3/6 doanh nghiệp).

Ngoài ra, một số vi phạm trách nhiệm xây dựng công cụ hoặc thực hiện các biện pháp bảo đảm quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi giao dịch từ xa với người tiêu dùng, hay cung cấp thông tin không đầy đủ cho người tiêu dùng các thông tin theo quy định khi thực hiện giao dịch từ xa theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Có doanh nghiệp không xây dựng, ban hành trình tự, thủ tục, phương thức hoặc biện pháp phù hợp với từng đối tượng người tiêu dùng dễ bị tổn thương để bảo đảm quyền khiếu nại, yêu cầu giải quyết tranh chấp và các quyền khác của người tiêu dùng dễ bị tổn thương, hay không thực hiện đúng quy định về cỡ chữ tối thiểu trong trường hợp giao kết bằng văn bản với người tiêu dùng.

Cùng việc xử phạt vi phạm hành chính, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu các doanh nghiệp chấm dứt hành vi vi phạm, rà soát, sửa đổi và hoàn thiện các nội dung, chính sách, quy trình có liên quan nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng. Trong quá trình làm việc, Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia đồng thời phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trao đổi và chỉ rõ các nội dung chưa đảm bảo tuân thủ trong hoạt động cung cấp dịch vụ của các doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Uỷ ban đã hướng dẫn các biện pháp khắc phục và định hướng hoàn thiện, qua đó hỗ trợ các doanh nghiệp chủ động rà soát, điều chỉnh các nội dung, điều khoản, chính sách có liên quan, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Sau quá trình làm việc, các doanh nghiệp đã thể hiện tinh thần cầu thị, nghiêm túc tiếp thu và chủ động phối hợp với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để rà soát, cập nhật và hoàn thiện nội dung, chính sách liên quan áp dụng trong giao dịch với người tiêu dùng. Theo báo cáo của doanh nghiệp, các tồn tại và các nội dung được yêu cầu đã được doanh nghiệp rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện khắc phục.

Việc phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm nêu trên tiếp tục thể hiện nỗ lực của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trong việc tăng cường công tác hậu kiểm, giám sát việc chấp hành pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền nói riêng.

Trong bối cảnh thị trường truyền hình trả tiền ngày càng phát triển đa dạng với nhiều loại hình dịch vụ được cung cấp cho người tiêu dùng như truyền hình cáp, truyền hình trên mạng internet (OTT TV), nội dung theo yêu cầu (VOD) trên các website và nền tảng, kết quả giám sát có ý nghĩa quan trọng trong việc kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm gắn với yêu cầu doanh nghiệp khắc phục những bất cập trong chính sách, điều khoản giao dịch và cơ chế vận hành. Qua đó, công tác này đồng thời góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, tăng cường hiệu quả phòng ngừa và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trong lĩnh vực truyền hình trả tiền.