Chốt giá vàng hôm nay ngày 11/10 tăng mạnh, người mua vẫn lỗ đậm

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 11/10, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 11/10 chốt tuần với giá vàng miếng ở mức 144,8 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 11/10, giá vàng trong nước ngày 11/10/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 141,8 triệu đồng/lượng mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 11/10 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên tuần trước, giá vàng tăng 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 141,8 triệu đồng/lượng mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước. Giá vàng Doji ngày 11/10 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 141,8 triệu đồng/lượng mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 141 triệu đồng/lượng mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 11/10, chốt một tuần giao dịch tăng mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước ở một số thương hiệu vàng lớn.

Với mức chênh lệch bán ra – mua vào là 3 triệu đồng/lượng và tăng 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước, nhà đầu tư lỗ 1,7 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10, chốt tuần tăng mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 11/10, tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn so với chốt phiên tuần trước.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 140,3 –144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 141,3 – 144,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 139,6 – 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 11/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 11/10 chốt tuần với giá vàng giao ngay ở mức 4.194 USD/ounce, tăng 55 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng giao tháng 11/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.220 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới có một tuần giao dịch tăng giá mạnh, kết tuần tiến sát mốc 4.200 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, ông Darin Newsom - Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Barchart – nhận định thị trường vàng thế giới có xu hướng tăng. Theo ông, các yếu tố nền tảng của thị trường chưa có nhiều thay đổi.

Xét về kỹ thuật, hợp đồng vàng giao tháng 12 đang ở vùng quá bán. Giá có thể phục hồi trong ngắn hạn. Tuy nhiên, giá vàng vẫn thấp hơn đáng kể so với đường trung bình động 45 ngày, hiện ở khoảng 4.398 USD/ounce.

Ông James Stanley - Chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex - cho rằng, lực bán có dấu hiệu suy yếu sau đợt giảm mạnh trong tuần. Việc giá vàng kết thúc tuần trong sắc xanh là tín hiệu đáng chú ý. Mốc 4.000 USD/ounce tiếp tục cho thấy lực mua xuất hiện khi giá lùi về vùng này.

Ông Adrian Day - Chủ tịch Adrian Day Asset Management - dự báo giá vàng chủ yếu dao động trong biên độ hẹp cho đến khi chiến sự kết thúc.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.194 USD/ounce (tương đương khoảng 131,9 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 11/10 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 12,9 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 11/10, giá vàng ngày 12/10 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.