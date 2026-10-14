Giá vàng thế giới sáng 14/10 tiếp tục suy yếu

Tại thời điểm 7 giờ sáng 14/10 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay vận động quanh mức 4.160 USD/ounce, giảm 0,24% so với đầu phiên.

Các yếu tố ảnh hưởng giá vàng bao gồm triển vọng chính sách tiền tệ trong tháng 10 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có phần bớt tiêu cực, nhưng thị trường vẫn đối mặt với nguy cơ Fed tiếp tục thắt chặt chính sách vào tháng 12.

Trong khi đó, số việc làm trong tháng 9 chỉ tăng 29.000, tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,2% và tiền lương tăng 0,1% so với tháng trước. Ngoài ra, số liệu việc làm tháng 7 và tháng 8 được điều chỉnh giảm tổng cộng 60.000. Báo cáo tâm lý người tiêu dùng công bố tuần trước cũng cho thấy niềm tin suy yếu, trong khi kỳ vọng lạm phát gia tăng.

Hiện giới đầu tư dự báo, xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 10 ở mức khoảng 19%, trong khi khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 lên tới 88%.

Giá vàng thế giới tiếp tục suy yếu sáng 14/10 (ảnh AI).

Diễn biến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ trong phiên 13/10 cũng phát đi những tín hiệu trái chiều. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm xuống khoảng 5,22%, còn lợi suất kỳ hạn 30 năm xuống dưới 5,58%. Ngược lại, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng lên trên 4,81%, cho thấy thị trường vẫn duy trì kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất vào cuối năm.

Tình hình tại eo biển Hormuz và căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng. Tuy nhiên, diễn biến giá dầu trong phiên 13/10 không hoàn toàn theo hướng thúc đẩy lạm phát.

Giá dầu Brent giảm sau ba phiên tăng liên tiếp khi các nhà giao dịch đánh giá triển vọng Nga gia tăng xuất khẩu dầu diesel. Trong khi đó, giá dầu WTI đi lên nhờ giá dầu diesel tăng, căng thẳng giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi leo thang, cùng các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại khu vực quanh eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc lực lượng Houthi tại Yemen tìm cách đẩy giá dầu lên cao trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, đồng thời cảnh báo Washington sẽ không quên các vụ tấn công nhằm vào Saudi Arabia. Trong diễn biến liên quan, lực lượng Saudi Arabia tấn công các kho dầu do Houthi kiểm soát gần Sanaa.

Kết phiên, giá dầu Brent giảm 0,9% xuống 105,69 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 0,4% lên 94,14 USD/thùng.

Đối với vàng, những rủi ro liên quan đến vận tải hàng hải và xung đột tại Trung Đông có thể thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, nếu giá dầu tăng mạnh và làm gia tăng áp lực lạm phát, lợi suất trái phiếu cùng đồng USD có thể đi lên, qua đó gây sức ép lên kim loại quý.

Đối với xu hướng giá vàng, về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua vàng giao ngay là đưa giá vượt vùng kháng cự 4.217,15–4.227,00 USD/ounce. Nếu thành công, các mục tiêu tiếp theo lần lượt là 4.273,36 USD/ounce và 4.316,09 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, mục tiêu giảm giá ngắn hạn của phe bán là đẩy giá xuống dưới ngưỡng 4.144,57 USD/ounce. Nếu ngưỡng hỗ trợ này bị phá vỡ, giá vàng có thể tiếp tục lùi về 4.110,33 USD/ounce và sâu hơn là 4.066,86 USD/ounce.

Các ngưỡng kháng cự gần nhất được xác định tại 4.180,98 USD/ounce và 4.207,24 USD/ounce. Trong khi đó, các ngưỡng hỗ trợ gần nhất nằm tại 4.155,31 USD/ounce và 4.144,57 USD/ounce.