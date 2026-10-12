Chốt giá vàng hôm nay ngày 12/10 đồng loạt giảm mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 12/10, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 12/10 giảm giá vàng miếng xuống mức 144,3 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 12/10, giá vàng trong nước ngày 12/10/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 12/10 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 12/10 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 139,4 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 12/10, đảo chiều giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10, giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 12/10, giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 139,5 –143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 140,8 – 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 139,4 – 143,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 12/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 12/10 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 29 USD/ounce, xuống mức 4.165 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 11/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.211 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều giảm giá, tụt sâu xuống dưới mốc 4.200 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đảo chiều giảm khi đồng USD mạnh lên, trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá các diễn biến liên quan đến đề xuất ngừng tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng giữa Nga và Ukraine, các cuộc tấn công mới tại Trung Đông, cùng triển vọng lạm phát toàn cầu và lãi suất.

Ông Kevin Grady - Chủ tịch Phoenix Futures and Options - nhận định, vàng hiện ít được hỗ trợ hơn từ nhu cầu phòng ngừa rủi ro mất giá của tiền tệ. Diễn biến của giá vàng hiện phụ thuộc nhiều hơn vào các thị trường khác, đặc biệt là thị trường trái phiếu và lợi suất.

Ông Grady cho rằng hoạt động giao dịch tự động có thể khiến giá vàng thế giới phản ứng nhanh và biến động mạnh trước các thông tin mới. Các thuật toán có thể phản ứng nhanh với từng thông tin hoặc phát biểu mới, khiến giá vàng thay đổi liên tục.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.165 USD/ounce (tương đương khoảng 131,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 12/10 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 13,1 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 12/10, giá vàng ngày 13/10 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.