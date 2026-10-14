Giá vàng hôm nay 14/10: Chưa ngừng đà giảm

Giá vàng giảm khi giới đầu tư thận trọng trước loạt dữ liệu kinh tế Mỹ sắp được công bố.

Hiện giới đầu tư đang chờ đợi các dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ để đánh giá triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo Reuters, thị trường vàng chịu sức ép khi giới đầu tư chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ công bố ngày 14/10 và dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) dự kiến công bố ngày 15/10, cùng những phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Các chuyên gia cho ràng giá vàng đang chịu áp lực bán khi đồng USD tiến gần mức cao nhất trong 1,5 năm. Bên cạnh đó, căng thẳng leo thang tại Trung Đông tiếp tục khiến giới đầu tư thận trọng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay tiếp tục đi xuống. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 14/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng, không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.159 USD/ounce, giảm 11 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX, cho biết, giới đầu tư đang chờ đợi các dữ liệu lạm phát để đánh giá diễn biến tiếp theo của thị trường. Theo ông, hoạt động giao dịch có thể trầm lắng trước khi các thông tin quan trọng được công bố.

Trong khi đó, Thống đốc Fed Christopher Waller nhận định, đà tăng gần đây của lợi suất trái phiếu Mỹ phản ánh triển vọng tăng trưởng kinh tế mạnh hơn, thay vì kỳ vọng lạm phát gia tăng. Ông cho rằng kỳ vọng lạm phát tại Mỹ vẫn được kiểm soát tốt.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 ở mức 19%, trong khi xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 lên tới 88%. Kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục gây sức ép lên vàng, bởi kim loại quý này không mang lại lợi suất như các tài sản sinh lời khác.

Trong ngắn hạn, diễn biến giá vàng nhiều khả năng phụ thuộc vào kết quả dữ liệu lạm phát của Mỹ. Nếu lạm phát thấp hơn dự báo, kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ có thể gia tăng, tạo động lực hỗ trợ giá vàng. Ngược lại, số liệu lạm phát cao hơn dự kiến có thể củng cố quan điểm duy trì lãi suất ở mức cao, qua đó tiếp tục gây sức ép lên kim loại quý.