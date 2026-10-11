Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 141,800 Bán 144,800

BTMH Mua 139,800 Bán 143,800

Tỷ giá

USD Mua 25,660 Bán 26,070

EUR Mua 28,332 Bán 29,826

Giá vàng tăng, vì sao người mua lỗ nặng?

Sự kiện: Giá vàng

Sáng nay (11/10), giá bán vàng miếng SJC ở mốc 144,8 triệu đồng/lượng, tăng hơn 1 triệu đồng/lượng trong vòng 1 tuần qua. Tuy nhiên, người mua vàng từ đầu tuần đến nay bán ra vẫn lỗ vì mức chênh lệch giá mua vào - bán ra ngày càng cao.

Lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng từ đầu tuần đến nay.

Thế nhưng, người mua vàng từ đầu tuần bán ra hôm nay tại công ty này lỗ lên đến 1,7 triệu đồng/lượng vì mức chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng miếng SJC lỗ lên tới 1,7 - 2,5 triệu đồng/lượng tính từ đầu tuần đến nay. Ảnh: NY.

Người mua vàng miếng SJC lỗ lên tới 1,7 - 2,5 triệu đồng/lượng tính từ đầu tuần đến nay. Ảnh: NY.

Nếu đem vàng miếng SJC bán tại hệ thống cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, người dân sẽ lỗ lên đến 2,5 triệu đồng/lượng vì mức chênh lệch tại đây nới rộng 3,8 triệu đồng/lượng. Cụ thể, giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý ở mức 141-144,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn cũng tăng từ 1,2-1,3 triệu đồng/lượng từ đầu tuần đến nay. Hiện, vàng nhẫn Phú Quý có giá 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giá 139,6 - 143,6 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán 4 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.161 USD/ounce. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới khoảng 12,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.643 đồng/USD.

Tại Vietcombank, giá USD ở mức 25.690 - 26.070 đồng/USD (mua vào - bán ra). Giá USD trên thị trường tự do quanh mức 26.070 - 26.170 đồng/USD.

Giá vàng hôm nay 11/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji ra sao?
Giá vàng hôm nay 11/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji ra sao?

Giá vàng hôm nay 11/10, vàng SJC và nhẫn hầu hết các thương hiệu đều bất động nhưng giá bán trong nước vẫn cao vượt thế giới, dù giá vàng thế giới có...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Ngọc Mai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/10/2026 10:46 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Giá vàng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN