Chốt giá vàng hôm nay ngày 10/8 diễn biến rất lạ

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 10/8, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 10/8 tăng giá vàng miếng lên mức 144,1 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 10/8, giá vàng trong nước ngày 10/8/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 141,1 triệu đồng/lượng mua vào và 144,1 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 10/8 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 141,1 triệu đồng/lượng mua vào và 144,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 10/8 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 141,1 triệu đồng/lượng mua vào và 144,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 141 triệu đồng/lượng mua vào và 144,1 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên chiều mua vào và tăng 100.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 10/8, tăng nhẹ cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 10/8, tăng giá vàng miếng nhưng giảm giá vàng nhẫn trong nước. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 10/8, chủ yếu giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 140,2 –144,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 140,6 – 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 141 – 145 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 10/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 10/8 giảm với giá vàng giao ngay giảm 6 USD/ounce, xuống mức 4.335 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 10/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.401 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới giảm giá nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần, giữ vùng mốc trên 4.300 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo các chuyên gia, triển vọng của thị trường vàng thế giới đang trở nên tích cực hơn. Tâm lý giới phân tích hiện vẫn khá lạc quan.

Một cuộc khảo sát thị trường với 19 chuyên gia Phố Wall của một trang chuyên về kim loại quý cho thấy 16 người, tương đương 84%, dự báo giá vàng tăng trong tuần này; 11% dự báo giảm và 5% giữ quan điểm trung lập. Trong khảo sát trực tuyến với 241 người tham gia, gần 69% cũng kỳ vọng giá vàng tiếp tục đi lên.

Dù triển vọng ngắn hạn của vàng đang nghiêng về phía tích cực, vùng giá 4.400-4.500 USD/ounce được xem là khu vực thử thách quan trọng. Sau nhịp tăng mạnh, giá vàng có thể xuất hiện những phiên rung lắc lớn khi từng dữ liệu kinh tế Mỹ lần lượt được công bố.

Với giá vàng trong nước biến động nhiều hướng và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.335 USD/ounce (tương đương khoảng 137,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 10/8 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 6,3 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 10/8, giá vàng ngày 11/8 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.

SKĐS - Theo cập nhật giá vàng hôm nay, ngày 9/8, thị trường vàng trong nước chốt một tuần giao dịch tăng rất mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.