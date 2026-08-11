Đường dây rửa tiền mới bị vạch trần: ‘Mua 2 tấn vàng làm quà tặng Tết’

Đầu tháng 8/2026, một phán quyết của tòa án ở Quảng Đông (Trung Quốc) đã phơi bày hoạt động của một trong những đường dây rửa tiền bằng vàng được tổ chức bài bản nhất từng được phát hiện tại Trung Quốc.

Câu chuyện bắt đầu với một nạn nhân là người về hưu. Ông Dương, ngoài 60 tuổi ở Thượng Hải, đã bị dụ dỗ bởi một hội nhóm đầu tư trực tuyến trên mạng xã hội.

Sau khi được các "chuyên gia" tư vấn và thấy lợi nhuận siêu thực, ông đã tin tưởng và chuyển gần 5,94 triệu NDT (khoảng 23 tỷ đồng) tiền tiết kiệm cả đời vào một tài khoản do đối tượng lừa đảo cung cấp.

Tuy nhiên, số tiền này không hề chảy ra nước ngoài mà ngay lập tức được chuyển đến một "điểm nóng" đặc biệt: thị trường trang sức Thủy Bối (Shenzhen Shuibei) - trung tâm giao dịch vàng bạc đá quý lớn nhất Trung Quốc.

Các đối tượng đập bỏ số seri trên vàng nhằm che giấu nguồn gốc. Ảnh: Baidu

Cuộc điều tra đã phát hiện ra một đường dây tội phạm được tổ chức chặt chẽ. Theo các báo cáo điều tra, để thực hiện kế hoạch, bọn tội phạm đã đăng ký trước 31 công ty ma. Sau đó, chúng giả mạo các tài liệu ủy quyền của những công ty này để thực hiện các giao dịch mua vàng số lượng lớn.

Để thực hiện kế hoạch, đường dây tội phạm đã thiết lập một quy trình bài bản từ khâu tiếp cận đến khi hoàn tất giao dịch.

Một người môi giới được giới thiệu bởi người quen đã tiếp cận chủ tiệm vàng, ông Trương, với một đơn hàng khổng lồ: mua 2 tấn vàng để làm quà tặng cuối năm cho một hiệp hội doanh nghiệp ở thành phố Triều Châu.

Đây là "mồi câu" khiến một thương vụ bất thường trở nên có vẻ hợp lý. Để cụ thể hóa kế hoạch này, bọn tội phạm đã đặt mua ngay lô hàng đầu tiên gồm 85 thỏi vàng, mỗi thỏi nặng 1kg.

Đơn hàng có “giá trị lớn”, được giới thiệu qua người quen nên ông Trương đã phần nào hạ thấp cảnh giác.

Tuy nhiên, khi nhân viên cửa hàng tiếp nhận hồ sơ, họ phát hiện người đại diện đến ký hợp đồng khác hẳn với ảnh trên chứng minh thư và đã báo cáo lên chủ tiệm.

Một người môi giới trong đường dây đã nhanh chóng trấn an, giải thích rằng "anh ta chỉ tăng cân" và thúc giục ông Trương bỏ qua nghi ngờ để hoàn tất thương vụ.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền, bọn tội phạm lập tức yêu cầu xuất hàng. Thay vì nhận vàng tại cửa hàng theo quy trình thông thường, chúng cử người đến tận kho để nhận hàng ngay tại chỗ.

Đây là phương cách rửa tiền mới: sau khi lừa đảo, các đối tượng đập bỏ số hiệu để xóa dấu vết, khiến việc truy xuất nguồn gốc các thỏi vàng trở nên khó khăn. Ảnh: Baidu

Khi nhận được vàng, các đối tượng dùng búa đập bỏ số hiệu duy nhất trên từng thỏi vàng, khiến chúng không thể bị truy tìm nguồn gốc. Toàn bộ quá trình từ lúc nhận hàng đến khi xóa dấu vết diễn ra rất nhanh.

Dữ liệu tài chính cho thấy cửa hàng vốn chỉ có doanh thu trung bình khoảng 200.000 NDT/tháng, nhưng ghi nhận giao dịch lên tới 40 triệu NDT chỉ trong 10 ngày, tương đương khoảng 200 lần mức doanh thu trung bình một tháng. Sự bất thường này khiến các cơ quan chức năng can thiệp và khởi tố vụ án.

Tại tòa, ông Trương - chủ tiệm vàng, cho rằng mình không biết đây là hoạt động phạm pháp và việc thực hiện giao dịch như vậy là "thông lệ ngành".

Tuy nhiên, các công tố viên lập luận, các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc và đá quý Trung Quốc có nghĩa vụ xác minh danh tính khách hàng và báo cáo các giao dịch đáng ngờ theo luật chống rửa tiền của quốc gia này.

Tòa án cuối cùng đã tuyên án chủ tiệm vàng 3 năm 9 tháng tù vì tội "che giấu tài sản do phạm tội mà có".

Những người khác trong đường dây, từ người môi giới, kẻ đứng ra đăng ký công ty ma, đến kẻ trực tiếp nhận và hủy vàng, đều nhận các bản án từ 3 năm 4 tháng đến 3 năm 7 tháng tù.

Vụ án đã cho thấy một hình thái tội phạm mới ở quốc gia tỷ dân, kết hợp giữa lừa đảo đầu tư trực tuyến với rửa tiền qua vàng.

Theo Phoenix New Media, Legal Daily, Shenzhen Evening News